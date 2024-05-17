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Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

17 травня 2024 р. 21:30

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21:30 Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

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21:30 Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

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17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

Text

14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Text

14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

Text
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12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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Гостем студії Вечір.LIVE став доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський. Він розповість про нові штрафи за ухилення від мобілізації.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 21:30.

Прямий ефір Новини.LIVE

Сергій Ягодзінський разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять також про переговори Сі Цзіньпіна та Путіна, допомогу від Китаю, політику України, нові правила мобілізації від 18 травня, правила перетину кордону для чоловіків, бронювання працівників Glovo та VISA, фортифікації на Харківщині та багато іншого.

Нагадаємо, одеський адвокат Олексій Шалару розповів про нові штрафи за неявку в територіальний центр комплектування. Він повідомив, з чим доведеться попрощатися українцям з 18 травня.

Також 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

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20:58 ОМКФ-2024 відкрив безкоштовну акредитацію для військових — що вона дає та як подати заявку

20:56 У Чернігові акторам театру видали повістки і одразу забрали на фронт — всі подробиці

20:55 ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:39 У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу

20:35 В Україні раптово перестали працювати Starlink, коли почався наступ Росії під Харковом — деталі

20:19 Зеленський прозвітував у вечірньому зверненні, що робить влада для стабілізації електропостачання

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14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

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14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

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12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

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