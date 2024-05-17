Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

Гостем студії Вечір.LIVE став доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський. Він розповість про нові штрафи за ухилення від мобілізації.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 21:30.

Прямий ефір Новини.LIVE

Сергій Ягодзінський разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять також про переговори Сі Цзіньпіна та Путіна, допомогу від Китаю, політику України, нові правила мобілізації від 18 травня, правила перетину кордону для чоловіків, бронювання працівників Glovo та VISA, фортифікації на Харківщині та багато іншого.

Нагадаємо, одеський адвокат Олексій Шалару розповів про нові штрафи за неявку в територіальний центр комплектування. Він повідомив, з чим доведеться попрощатися українцям з 18 травня.

Також 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.