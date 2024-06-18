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Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

18 июня 2024 г. 13:59

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13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

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22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

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Военным в мобилизационном законе не хватает ротаций. Они хотят, чтобы им дали больший отпуск, что бы можно было отдохнуть.

Об этом заявила народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 июня.

Украинские военные просят решить вопрос с ротациями

По словам Савчук, военные на фронте отреагировали на мобилизационный закон, одобренный парламентом в мае. Украинские защитники говорят, что в этом законе не хватает пункта о ротациях.

"Я лично поехала на фронт. Это было Донецкое и Запорожское направление. Я разговаривала с военными, спросила как они воспринимают этот закон о мобилизации и чего, на их взгляд, в нем не хватает. Большинство из военных, которые там воюют, отметили, что им не хватило в этом законе ротаций", — сказала народный депутат.

Она подчеркнула, что военные хотят, чтобы им дали немного дольший отпуск, хотя бы два месяца.

"Это говорят те, кто постоянно на войне. Они понимают, что они должны учить новоприбывших. Они должны с ними идти в бой, или они должны быть теми командирами, которые научат молодых командиров. То есть это были эти вещи, которые они просили донести до Комитета Рады", — добавила нардеп.

Савчук также сообщила, что в селах Херсонской области кто-то воюет из каждого второго-третьего дома.

"В селах действительно большинство мужчин воюют или к сожалению погибли", — подытожила она.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что до конца войны возможна ротация . А вот демобилизация будет вряд ли, потому что изъятие этой нормы из закона является решением высшего военного руководства.

Ранее в Украине провели опрос среди граждан по мобилизации . Их спросили, как они оценивают ход мобилизационных мероприятий и кто обновил свои учетные данные.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 В Минобороны объяснили, почему не у всех появился QR-код в Резерв+

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

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22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

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21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

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