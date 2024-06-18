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Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

18 червня 2024 р. 13:59

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Військовим у мобілізаційному законі не вистачає ротацій. Вони хочуть, аби їм дали більшу відпустку, можливість відпочити.

Про це заявила народна депутатка Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE у вівторок, 18 червня.

Українські військові просять вирішити питання з ротаціями

За словами Савчук, військові на фронті відреагували на мобілізаційний закон, яки схвалив парламент у травні. Українські захисники кажуть, що у цьому законі не вистачає пункту про ротації.

"Я особисто поїхала на фронт. Це був Донецький і Запорізький напрямки. Я розмовляла з військовими, запитала як вони сприймають цей закон про мобілізацію і чого, на їхній погляд, у ньому не вистачає. Більшість з військових, які там воюють зазначили, що їм не вистачило в цьому законі ротацій", — сказала народна депутатка.

Вона наголосила, що військові хочуть, аби їм дали трошки більшу відпустку, хоча б два місяці.

"Це кажуть ті, хто постійно на війні. Вони розуміють, що вони мають навчати тих, хто приходить. Вони мають з ними йти в бій, або вони мають бути тими командирами , які навчать молодих командирів. Тобто це були ці речі, які вони просили донести до Комітету Ради", — додала нардеп.

Савчук також повідомила, що в селах на Херсонщині хтось воює з кожної другої-третьої хати.

"У селах справді більшість чоловіків воює, або на жаль загинули", — підсумувала вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що до кінця війни можлива ротація. А от демобілізація буде навряд чи, бо вилучення цієї норми із закону є рішенням вищого військового керівництва.

Раніше в Україні провели опитування серед громадян щодо мобілізації. Їх запитали, як вони оцінюють перебіг мобілізаційних заходів та хто вже оновив свої облікові дані.

 

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13:50 Кількість отруєнь на Одещині зросла — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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