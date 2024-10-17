Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Народный депутат Александр Юрченко заявил, что большое количество "уклонистов" свидетельствует о провале государства, которое за 30 лет не объяснило мужчинам их обязанности. Он подчеркнул, что каждый военнообязанный должен отдавать себе отчет в обязанности защищать страну.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 17 октября.

Нардеп о снижении мобилизационного возраста

Юрченко также отметил, что мобилизационные ресурсы Украины меньше, чем в России, а страны Европы, в частности Польша и Прибалтика, должны осознавать, что их безопасность зависит от поддержки Украины.

Кроме того, он отметил необходимость снижения мобилизационного возраста, поскольку молодежь более мотивирована к выполнению боевых задач.

Напомним, на сегодняшний день в Украине насчитывается около шести миллионов военнообязанных украинцев, которые не обновили свои данные в ТЦК. Эти люди лучше будут платить штрафы и прятаться, чем идти на фронт.

Также мы писали, что в случае неуплаты штрафа к уклоняющимся могут быть применены исполнительные производства, что приведет к взысканию средств с их счетов. Это может включать в себя автоматическое принудительное исполнение через судебные органы.