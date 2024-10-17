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Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

17 октября 2024 г. 18:43

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

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13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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Народный депутат Александр Юрченко заявил, что большое количество "уклонистов" свидетельствует о провале государства, которое за 30 лет не объяснило мужчинам их обязанности. Он подчеркнул, что каждый военнообязанный должен отдавать себе отчет в обязанности защищать страну.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 17 октября.

Нардеп о снижении мобилизационного возраста

Юрченко также отметил, что мобилизационные ресурсы Украины меньше, чем в России, а страны Европы, в частности Польша и Прибалтика, должны осознавать, что их безопасность зависит от поддержки Украины.

Кроме того, он отметил необходимость снижения мобилизационного возраста, поскольку молодежь более мотивирована к выполнению боевых задач.

Напомним, на сегодняшний день в Украине насчитывается около шести миллионов военнообязанных украинцев, которые не обновили свои данные в ТЦК. Эти люди лучше будут платить штрафы и прятаться, чем идти на фронт.

Также мы писали, что в случае неуплаты штрафа к уклоняющимся могут быть применены исполнительные производства, что приведет к взысканию средств с их счетов. Это может включать в себя автоматическое принудительное исполнение через судебные органы.

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18:36 Смена военнообязанным ТЦК — сохранится ли бронирование

18:33 Многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию — что известно

18:28 Зеленский в разговоре с Трампом заявил, что у Украины будет ядерное оружие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой