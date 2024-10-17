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Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

17 жовтня 2024 р. 18:43

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

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01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

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Народний депутат Олександр Юрченко заявив, що велика кількість "ухилянтів" свідчить про провал держави, яка за 30 років не пояснила чоловікам їхні обов’язки. Він підкреслив, що кожен військовозобов'язаний повинен усвідомлювати свій обов'язок захищати країну.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 17 жовтня.

Нардеп про зниження мобілізаційного віку

Юрченко також зазначив, що мобілізаційні ресурси України є меншими, ніж у Росії, а країни Європи, зокрема Польща та Прибалтика, повинні усвідомлювати, що їхня безпека залежить від підтримки України.

Крім того, він наголосив на необхідності зниження мобілізаційного віку, оскільки молодь є більш мотивованою до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні налічується близько шести мільйонів військовозобов'язаних українців, які не оновили свої дані в ТЦК. Ці люди краще будуть сплачувати штрафи та переховуватись, ніж йти на фронт.

Також ми писали, що у випадку несплати штрафу, до ухилянтів можуть бути застосовані виконавчі провадження, що призведе до стягнення коштів з їхніх рахунків. Це може включати автоматичне примусове виконання через судові органи.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 Зеленський у розмові з Трампом заявив, що Україна матиме ядерну зброю

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

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13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

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