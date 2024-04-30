Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

В Польше могут готовить подразделения по военной службе в Украине. Они формируются из мужчин, уехавших за границу по инициативе Командования сил морской пехоты ВСУ.

Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук в утреннем эфире Новини.LIVE.

В Польше готовят подразделения по уклонению

По словам нардепа, среди украинских мужчин, которые находятся за границей, есть желающие служить.

"Такие мужчины хотели бы пройти обучение в хороших условиях за рубежом. Я знаю, что это уже происходит по инициативе руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения. Речь идет не о тысячах, но уже о сотнях", — заявил нардеп.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности помочь Украине вернуть гражданам призывного возраста.

В то же время глава МИД страны Радослав Сикорский заявил, что вопрос депортировать в Украину военнообязанных мужчин для Польши может быть "этически неоднозначным".