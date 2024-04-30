Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

У Польщі можуть готувати підрозділи для військової служби в Україні. Вони формуються з чоловіків, які виїхали за кордон за ініціативою Командування сил морської піхоти ЗСУ.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук у ранковому ефірі Новини.LIVE.

В Польщі готують підрозділи з ухилянтів

За словами нардепа, серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном, є охочі служити.

"Такі чоловіки хотіли б пройти навчання в хороших умовах за кордоном. Я знаю, що це вже відбувається за ініціативи керівництва морпіхів, які в Польщі готують невеликі підрозділи. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні", — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.

Водночас голова МЗС країни Радослав Сікорський заявив, що питання депортувати до України військовозобов'язаних чоловіків для Польщі може бути "етично неоднозначним".