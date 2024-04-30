Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України arrow
Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

30 квітня 2024 р. 18:07

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:07Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

У Польщі можуть готувати підрозділи для військової служби в Україні. Вони формуються з чоловіків, які виїхали за кордон за ініціативою Командування сил морської піхоти ЗСУ.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук у ранковому ефірі Новини.LIVE.

В Польщі готують підрозділи з ухилянтів

За словами нардепа, серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном, є охочі служити.

"Такі чоловіки хотіли б пройти навчання в хороших умовах за кордоном. Я знаю, що це вже відбувається за ініціативи керівництва морпіхів, які в Польщі готують невеликі підрозділи. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні", — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.

Водночас голова МЗС країни Радослав Сікорський заявив, що питання депортувати до України військовозобов'язаних чоловіків для Польщі може бути "етично неоднозначним".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:09 Евертон повідомив, на який період вибув Миколенко

Text

18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

18:00 Втекти не вийшло — ТОП-10 спроб втечі ухилянтів від одеських прикордонників

17:59 Військовий розповів, коли закриється "вікно можливостей" для росіян на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 AstraZeneca визнала побічний ефект своєї вакцини від COVID-19

17:37 У Вінницькій області злочинна група зливала з локомотивів Укрзалізниці пальне

17:35 На ремонт школи в Одесі готові витратити понад 10 мільйонів гривень — Prozorro

17:24 Болгарія повернула до України організатора нелегального переправлення ухилянтів за кордон

17:19 Ніхто не сховається — військові показали ювелірну роботу дронів по окупантах

18:09 Евертон повідомив, на який період вибув Миколенко

18:00 Втекти не вийшло — ТОП-10 спроб втечі ухилянтів від одеських прикордонників

17:59 Військовий розповів, коли закриється "вікно можливостей" для росіян на фронті

17:50 AstraZeneca визнала побічний ефект своєї вакцини від COVID-19

17:37 У Вінницькій області злочинна група зливала з локомотивів Укрзалізниці пальне

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 На ремонт школи в Одесі готові витратити понад 10 мільйонів гривень — Prozorro

17:24 Болгарія повернула до України організатора нелегального переправлення ухилянтів за кордон

17:19 Ніхто не сховається — військові показали ювелірну роботу дронів по окупантах

17:17 У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

17:15 Шахтар завершив трансфер свого топового таланта в МЛС до Мессі до Суареса

18:00 Втекти не вийшло — ТОП-10 спроб втечі ухилянтів від одеських прикордонників

05:58 Бронемашини ACSV — що відомо про канадську техніку для ЗСУ

05:54 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінились ціни на житло у квітні

29 квітня 2024

20:29 Шлях в ЄС — як Україна виконала всі сім вимог Єврокомісії

18:00 Росіянам тут не місце — доля Пушкіна та Воронцова в Одесі

06:16 Мобілізація, підвищення тарифів та нові ПДР — що зміниться для українців з 1 травня

05:13 Що зміниться для українців з 1 травня — якими будуть тарифи на електроенергію в Україні

27 квітня 2024
Оновлено

06:55 Загроза для курортного сезону в Одесі — що приховує Чорне море

Новина з фото

06:34 Що отримає Україна і чи зупинить американська допомога наступ РФ

05:57 Річниця Харківських угод — як вони стали спусковим гачком агресії РФ проти України

Text

18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України