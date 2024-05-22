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Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

22 мая 2024 г. 13:43

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

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10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

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10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

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09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

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08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Народный депутат Украины Сергей Демченко заявил, что риск привлечения к ответственности за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен. По его словам, положения подлежат уточнению.

Об этом Сергей Демченко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Нарушения по мобилизации

Демченко отметил, что действующие нормы Уголовного кодекса являются несовершенными в вопросах мобилизационного законодательства, а также положения подлежат уточнению.

"Не может быть за одно и то же нарушение возможность привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Будет четко разрозненный характер тяжести этих деяний", — добавил нардеп.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как военнообязанным обновить данные в ЦПАУ и приложении "Резерв+". Это можно сделать также в территориальных центрах комплектования.

Также в Верховной Раде заявили, какую ответственность будут нести те граждане, которые не обновили свои данные и не оплатили штраф за нарушение мобилизационного законодательства. В таком случае военнообязанный будет считаться уклонистом и ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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13:47 В Днепре раздался мощный взрыв

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:39 Кибергруппа UAC-0006 атакует украинские предприятия — примеры угроз

13:35 Вакансии с бронированием — на кадровых сайтах появились новые предложения

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