Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

Народный депутат Украины Сергей Демченко заявил, что риск привлечения к ответственности за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен. По его словам, положения подлежат уточнению.

Об этом Сергей Демченко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Нарушения по мобилизации

Демченко отметил, что действующие нормы Уголовного кодекса являются несовершенными в вопросах мобилизационного законодательства, а также положения подлежат уточнению.

"Не может быть за одно и то же нарушение возможность привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Будет четко разрозненный характер тяжести этих деяний", — добавил нардеп.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как военнообязанным обновить данные в ЦПАУ и приложении "Резерв+". Это можно сделать также в территориальных центрах комплектования.

Также в Верховной Раде заявили, какую ответственность будут нести те граждане, которые не обновили свои данные и не оплатили штраф за нарушение мобилизационного законодательства. В таком случае военнообязанный будет считаться уклонистом и ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.