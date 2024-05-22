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Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

22 травня 2024 р. 13:43

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13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

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12:28 Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

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10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

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10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

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09:51 Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це

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08:00 Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

21 травня 2024
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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

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Народний депутат України Сергій Демченко заявив, що ризик притягнення до відповідальності за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним. За його словами, положення підлягають уточненню.

Про це Сергій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 травня.

Порушення щодо мобілізації

Демченко зазначив, що діючі норми Кримінального кодексу є недосконалими в питаннях мобілізаційного законодавства, а також положення підлягають уточненню.

"Не може бути за одне й теж порушення можливість притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Буде чітко розрізнений характер важкості цих діянь", — додав нардеп.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як військовозобов'язаним оновити дані в ЦНАП та застосунку "Резерв+". Це можна зробити також в територіальних центрах комплектування.

Також у Верховній Раді заявили, яку відповідальність нестимуть ті громадяни, хто не оновив свої дані та не оплатив штраф за порушення мобілізаційного законодавства. У такому разі військовозобов'язаний буде вважатися ухилянтом і йому загрожуватиме від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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13:50 В Одесі відремонтують чергове укриття — скільки грошей хочуть витратити

13:47 У Дніпрі пролунав потужний вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:39 Кібергрупа UAC-0006 атакує українські підприємства — приклади уражень

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