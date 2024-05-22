Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Народний депутат України Сергій Демченко заявив, що ризик притягнення до відповідальності за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним. За його словами, положення підлягають уточненню.

Про це Сергій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 травня.

Порушення щодо мобілізації

Демченко зазначив, що діючі норми Кримінального кодексу є недосконалими в питаннях мобілізаційного законодавства, а також положення підлягають уточненню.

"Не може бути за одне й теж порушення можливість притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Буде чітко розрізнений характер важкості цих діянь", — додав нардеп.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як військовозобов'язаним оновити дані в ЦНАП та застосунку "Резерв+". Це можна зробити також в територіальних центрах комплектування.

Також у Верховній Раді заявили, яку відповідальність нестимуть ті громадяни, хто не оновив свої дані та не оплатив штраф за порушення мобілізаційного законодавства. У такому разі військовозобов'язаний буде вважатися ухилянтом і йому загрожуватиме від трьох до п'яти років позбавлення волі.