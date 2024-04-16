Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

Народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что после подписания закона о мобилизации в него нужно вносить правки. По его словам, отмена дополнительных выплат и других методов мотивации — большая ошибка, требующая немедленного изменения.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 апреля.

Закон о мобилизации

"Если вы используете методы насилия, то нужно использовать и методы поощрения", — говорит Соболев.

Народный депутат считает, что прекращение дополнительных выплат и других методов мотивации является серьезной ошибкой, требующей немедленной коррекции.

"На фоне того, куда лучше потратить 1,2 млрд, — на телемарафон или стимулирование участников боевых действий, ответ на это очевиден", — добавил он.

Напомним, 16 апреля законопроект о мобилизации был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство норм документа вступает в силу через месяц после его подписания.

Также в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы противостоять врагу, государство усовершенствует мобилизационные процессы. В планах усилить наказание для уклонистов от обязанности защищать страну. В частности, отказывающихся проходить ВЛК.