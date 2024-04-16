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Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

16 апреля 2024 г. 12:07

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11:43 Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

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08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

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Народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что после подписания закона о мобилизации в него нужно вносить правки. По его словам, отмена дополнительных выплат и других методов мотивации — большая ошибка, требующая немедленного изменения.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 апреля.

Закон о мобилизации

"Если вы используете методы насилия, то нужно использовать и методы поощрения", — говорит Соболев.

Народный депутат считает, что прекращение дополнительных выплат и других методов мотивации является серьезной ошибкой, требующей немедленной коррекции.

"На фоне того, куда лучше потратить 1,2 млрд, — на телемарафон или стимулирование участников боевых действий, ответ на это очевиден", — добавил он.

Напомним, 16 апреля законопроект о мобилизации был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство норм документа вступает в силу через месяц после его подписания.

Также в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы противостоять врагу, государство усовершенствует мобилизационные процессы. В планах усилить наказание для уклонистов от обязанности защищать страну. В частности, отказывающихся проходить ВЛК.

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12:05 Одна из стран ЕС введет наличные ограничения для беженцев из Украины

12:01 Шпионил по объектам ВСУ в Херсонской области — СБУ разоблачила агента РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

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15 апреля 2024
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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

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16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

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