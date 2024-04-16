Нардеп заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки

Народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки. За його словами, скасування додаткових виплат та інших методів мотивації — велика помилка, яка потребує негайної зміни.

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 квітня.

Закон про мобілізацію

"Якщо ви використовуєте методи насилля, то потрібно використовувати й методи заохочення", — каже Соболєв.

Народний депутат вважає, що припинення додаткових виплат та інших методів мотивації є серйозною помилкою, яка потребує негайної корекції.

"На тлі того, куди краще витратити 1,2 млрд, — на телемарафон чи стимулювання учасників бойових дій, відповідь на це очевидна", — додав він.

Нагадаємо, 16 квітня законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Більшість норм документа набирає чинності через місяць після його підписання.

Також в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Щоб протистояти ворогу, держава вдосконалює мобілізаційні процеси. У планах посилити покарання для тих, хто ухиляється від обов'язку захищати країну. Зокрема, тих, хто відмовляється проходити ВВК.