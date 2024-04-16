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Нардеп заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки

Нардеп заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки

16 квітня 2024 р. 12:07

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12:07 Нардеп заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки

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11:43 Можуть не доїхати до фронту — політолог розкритикував рішення про вилучення авто в ухилянтів

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09:03 Нове угруповання РФ "Північ" на Харківському напрямку — експерт назвав плани Кремля

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08:00 Україна готується до наступу РФ влітку — ефір Новини.LIVE

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21:45 Експерт пояснив, яких помилок припустився Генштаб щодо демобілізації військових

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21:30 Як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні — розслідування "Наша Справа"

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21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

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16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

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Народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки. За його словами, скасування додаткових виплат та інших методів мотивації — велика помилка, яка потребує негайної зміни. 

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 квітня.

Закон про мобілізацію

"Якщо ви використовуєте методи насилля, то потрібно використовувати й методи заохочення", — каже Соболєв.

Народний депутат вважає, що припинення додаткових виплат та інших методів мотивації є серйозною помилкою, яка потребує негайної корекції.

"На тлі того, куди краще витратити 1,2 млрд, — на телемарафон чи стимулювання учасників бойових дій, відповідь на це очевидна", — додав він.

Нагадаємо, 16 квітня законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Більшість норм документа набирає чинності через місяць після його підписання.

Також в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Щоб протистояти ворогу, держава вдосконалює мобілізаційні процеси. У планах посилити покарання для тих, хто ухиляється від обов'язку захищати країну. Зокрема, тих, хто відмовляється проходити ВВК. 

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12:38 У Харкові відновили рух деяких тролейбусів і трамваїв — на яких маршрутах вже курсують

12:29 СБУ уразила російську РЛС "Небо-У" у Брянській області

12:26 Бурили свердловину під дощем — на Київщині чоловіків вдарило струмом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

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12:22 У Міноборони розповіли, на яку суму було виявлено порушень під час внутрішнього аудиту

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