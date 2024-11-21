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Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

21 ноября 2024 г. 11:01

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Действующее законодательство Украины предусматривает отсрочку для аспирантов дневной формы обучения и изменения не запланированы. Однако вопрос о заочной форме остается открытым.

Об этом сказал народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE.

Отсрочка для аспирантов — что нужно знать

"Действующее законодательство предусматривает отсрочку для аспирантов дневной формы обучения, изменения не запланированы", — сказал нардеп.

Он также отметил, что дальнейшие изменения в законодательство сейчас не поданы в Верховную Раду и вопрос о заочной форме остается открытым.

"Как оно будет дальше? Глава образовательного комитета  Рады Сергей Бабак, вероятно, имел в виду, что не будет продлена такая форма отсрочки как на привлечение лиц и вступление лиц на аспирантуру", — добавил Фрис.

Что предшествовало

Недавно Сергей Бабак заявил, что в следующем году будет отменена дневная форма обучения для аспирантов-контрактников, которая дает право на отсрочку от мобилизации. По его словам, последние два с половиной года аспирантуру использовали как возможность уклонения от мобилизации.

"Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы каждый год выпускали всего несколько тысяч. "Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки", — сказал народный избранник в интервью "Украинским новостям".

Напомним, что недавно мы писали, что еще одна категория мужчин получила право на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров назвал количество украинцев, оформивших отсрочки от мобилизации через приложение "Резерв+".

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