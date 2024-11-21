Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Наразі чинне законодавство України передбачає відстрочку для аспірантів денної форми навчання і зміни не заплановані. Однак питання щодо заочної форми залишається відкритим.

Про це сказав народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE.

Відстрочка для аспірантів — що потрібно знати

"Чинне законодавство передбачає відстрочку для аспірантів денної форми навчання, зміни не заплановані", — сказав нардеп.

Він також зазначив, що подальші зміни до законодавства зараз не подані до Верховної Ради і питання про заочну форму залишається відкритим.

"Як воно буде далі? Голова освітнього комітету Ради Сергій Бабак, ймовірно, мав на увазі те, що не буде продовжена така форма відстрочки як на залучення осіб і вступ осіб на аспірантуру", — додав Фріс.

Що передувало

Нещодавно Сергій Бабак заявив, що наступного року буде скасовано денну форму навчання для аспірантів-контрактників, яка надає право на відстрочку від мобілізації. За його словами, останні два з половиною роки аспірантуру використовували як можливість для ухилення від мобілізації.

"Під гаслом того, що "нам потрібно залучати молодь до науки", на іспит до аспірантури зареєструвалися понад 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч. "Тяга до знань, різко всі стали гризти граніт науки", — сказав народний обранець в інтерв'ю "Українським новинам".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ще одна категорія чоловіків отримала право на відстрочку від мобілізації.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров назвав кількість українців, які оформили відстрочки від мобілізації через застосунок "Резерв+".