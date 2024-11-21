Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку arrow
Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

21 листопада 2024 р. 11:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

 Наразі чинне законодавство України передбачає відстрочку для аспірантів денної форми навчання і зміни не заплановані. Однак питання щодо заочної форми залишається відкритим.

Про це сказав народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE

Відстрочка для аспірантів — що потрібно знати

"Чинне законодавство передбачає відстрочку для аспірантів денної форми навчання, зміни не заплановані", — сказав нардеп. 

Він також зазначив, що подальші зміни до законодавства зараз не подані до Верховної Ради і питання про заочну форму залишається відкритим.

"Як воно буде далі? Голова освітнього комітету Ради Сергій Бабак,  ймовірно, мав на увазі те, що не буде продовжена така форма відстрочки як на залучення осіб і вступ осіб на аспірантуру", — додав Фріс. 

Що передувало

Нещодавно Сергій Бабак заявив, що наступного року буде скасовано денну форму навчання для аспірантів-контрактників, яка надає право на відстрочку від мобілізації. За його словами, останні два з половиною роки аспірантуру використовували як можливість для ухилення від мобілізації.

"Під гаслом того, що "нам потрібно залучати молодь до науки", на іспит до аспірантури зареєструвалися понад 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч. "Тяга до знань, різко всі стали гризти граніт науки", — сказав народний обранець в інтерв'ю "Українським новинам".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ще одна категорія чоловіків отримала право на відстрочку від мобілізації. 

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров назвав кількість українців, які оформили відстрочки від мобілізації через застосунок "Резерв+". 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:29 Росіяни нарощують присутність у Чорному морі — яка ціль

11:25 Окупанти атакували Дніпро, є поранені та руйнування — фото

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

10:59 В Одесі геймери спричинили проблеми з інтернетом — подробиці

10:45 Транспортний колапс у Києві — що сталося з цінами на таксі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

10:34 Одесу заливає дощем, а в області сніг — погода на сьогодні

10:31 В Україні з'явились нові підстави для розлучення — що змінилось

10:30 В яких областях сьогодні вимикатимуть світло — дані Укренерго

10:10 РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

11:29 Росіяни нарощують присутність у Чорному морі — яка ціль

11:25 Окупанти атакували Дніпро, є поранені та руйнування — фото

10:59 В Одесі геймери спричинили проблеми з інтернетом — подробиці

10:45 Транспортний колапс у Києві — що сталося з цінами на таксі

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:34 Одесу заливає дощем, а в області сніг — погода на сьогодні

10:31 В Україні з'явились нові підстави для розлучення — що змінилось

10:30 В яких областях сьогодні вимикатимуть світло — дані Укренерго

10:10 РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

09:56 Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів