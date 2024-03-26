Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что предстоящий мобилизационный закон предусматривает прохождение базовой военной подготовки людей с 18 лет. Однако утверждает, что это не означает автоматическую мобилизацию этих людей на фронт.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Возможна ли мобилизация с 18 лет

"Законопроект не предусматривает мобилизацию с 18 лет, могу это прямо утверждать", — сказал Демченко, комментируя вопрос мобилизации с 18 лет.

Он добавил, что согласно документу будет введено понятие базовой военной подготовки. Она, по словам нардепа, касается лиц, обучающихся в вузах.

Согласно этой норме предполагается, что лицо, получающее соответствующую подготовку на базе учебного заведения, может получить офицерское звание.

"Предполагается случай, когда этот человек не получил по результатам обучения аттестацию. В результате этого предусматривается его обязанность получить эту военную подготовку. Соответственно, лицо, ранее освободившееся от обучения и, не получив базовую военную подготовку, оно отправляется на его получение, и потом его могут призвать в ряды ВСУ", — объяснил Демченко.

По мнению политика, эта норма и ее формулировка не являются правильной с юридической точки зрения.

Напомним, ранее юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации.

Также в Верховной Раде прокомментировали возможность мобилизации мужчин с 19-ти лет.