Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що майбутній мобілізаційний закон передбачає проходження базової військової підготовки людей з 18 років. Однак, стверджує, що це не означає автоматичну мобілізацію цих людей на фронт.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи можлива мобілізація з 18 років

"Законопроєкт не передбачає мобілізацію з 18 років, можу це прямо стверджувати", — сказав Демченко, коментуючи питання мобілізації з 18 років.

Він додав, що згідно з документом введуть поняття базової військової підготовки. Вона, за словами нардепа, стосується осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Згідно з цією нормою передбачається, що особа, яка отримує відповідну підготовку на базі навчального закладу, може отримати офіцерське звання.

"Передбачається випадок, коли ця людина не отримала за результатами навчання атестацію. Внаслідок цього передбачається її обов'язок отримати цю військову підготовку. Відповідно, особа, яка раніше звільнилася від навчання і, не отримавши базову військову підготовку, вона відправляється на її отримання, і потім її можуть призвати до лав ЗСУ", — пояснив Демченко.

На думку політика, ця норма та її формулювання не є правильною з юридичної точки зору.

Нагадаємо, раніше юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Також у Верховній Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років.