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Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

26 березня 2024 р. 11:06

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20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

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19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

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18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що майбутній мобілізаційний закон передбачає проходження базової військової підготовки людей з 18 років. Однак, стверджує, що це не означає автоматичну мобілізацію цих людей на фронт. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи можлива мобілізація з 18 років

"Законопроєкт не передбачає мобілізацію з 18 років, можу це прямо стверджувати", — сказав Демченко, коментуючи питання мобілізації з 18 років. 

Він додав, що згідно з документом введуть поняття базової військової підготовки. Вона, за словами нардепа, стосується осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Згідно з цією нормою передбачається, що особа, яка отримує відповідну підготовку на базі навчального закладу, може отримати офіцерське звання. 

"Передбачається випадок, коли ця людина не отримала за результатами навчання атестацію. Внаслідок цього передбачається її обов'язок отримати цю військову підготовку. Відповідно, особа, яка раніше звільнилася від навчання і, не отримавши базову військову підготовку, вона відправляється на її отримання, і потім її можуть призвати до лав ЗСУ", — пояснив Демченко. 

На думку політика, ця норма та її формулювання не є правильною з юридичної точки зору. 

Нагадаємо, раніше юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Також у Верховній Раді прокоментували можливість мобілізації чоловіків з 19 років.

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10:58 Кулеба зробив заяву про ймовірне відправлення військ НАТО до України

10:55 Уболівальники Ювентуса підтримали постраждалих у Крокус Сіті Холл — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:49 Будинок для людей похилого віку "Оберіг" у Вінниці — догляд та турбота про літніх людей

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