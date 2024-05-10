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Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

10 мая 2024 г. 13:22

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13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Народный депутат Владимир Арешонков рассказал, что разрешит начать процесс ротации. По его словам, важно провести мобилизацию определенного количества лиц, которые заполнят "некомплект" в воинских частях.

Об этом Владимир Арешонков сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 10 мая.

Процесс ротации в Украине

Арешонков подчеркнул, что сейчас это задача номер один. К тому же все территориальные центры комплектования будут вовлечены в этом.

В то же время нардеп подчеркнул, что не может назвать точное количество, которое планирует мобилизовать Минобороны. По его словам, это закрытая информация.

"Когда кто-то называет цифры, что он что-то знает — он ничего не знает. Но то, что это нужно сейчас сделать — на этом настаивают наши международные военные эксперты, все, кто обеспечивает поставки вооружения. Они говорят о том, что мы должны срочно провести мобилизацию определенного количества лиц", — добавил Арешонков.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования от мобилизации работников некоторых предприятий. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Также в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 11 августа 2024 года. А значит, призыв мужчин на военную службу не будут останавливать. Мобилизовать в армию могут и офицеры запаса.

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13:22 Украинские тюрьмы переполнены, можно мобилизовать до 20 тысяч человек — Малюська

13:20 В Одессе предупредили растрату более 50 миллионов гривен — на что должны пойти средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом