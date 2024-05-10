Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Народный депутат Владимир Арешонков рассказал, что разрешит начать процесс ротации. По его словам, важно провести мобилизацию определенного количества лиц, которые заполнят "некомплект" в воинских частях.

Об этом Владимир Арешонков сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 10 мая.

Процесс ротации в Украине

Арешонков подчеркнул, что сейчас это задача номер один. К тому же все территориальные центры комплектования будут вовлечены в этом.

В то же время нардеп подчеркнул, что не может назвать точное количество, которое планирует мобилизовать Минобороны. По его словам, это закрытая информация.

"Когда кто-то называет цифры, что он что-то знает — он ничего не знает. Но то, что это нужно сейчас сделать — на этом настаивают наши международные военные эксперты, все, кто обеспечивает поставки вооружения. Они говорят о том, что мы должны срочно провести мобилизацию определенного количества лиц", — добавил Арешонков.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования от мобилизации работников некоторых предприятий. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Также в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 11 августа 2024 года. А значит, призыв мужчин на военную службу не будут останавливать. Мобилизовать в армию могут и офицеры запаса.