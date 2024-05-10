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Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

10 травня 2024 р. 13:22

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13:58 Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

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13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

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13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

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09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

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01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
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23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

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22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

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Народний депутат Володимир Арешонков розповів, що дозволить почати процес ротації. За його словами, надважливо провести мобілізацію певної кількості осіб, які заповнять "некомплект" у військових частинах.

Про це Володимир Арешонков сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 10 травня.

Процес ротації в Україні

Арешонков наголосив, що наразі це завдання номер один. До того ж усі територіальні центри комплектування будуть залучені в цьому.

Водночас нардеп наголосив, що не може назвати точної кількості, яку планує мобілізувати Міноборони. За його словами, це закрита інформація.

"Коли хтось називає цифри, що він щось знає — він нічого не знає. Але те, що це потрібно зараз зробити — на цьому наполягають наші міжнародні військові експерти, всі, хто забезпечує постачання озброєння. Вони говорять про те, що ми повинні терміново провести мобілізацію певної кількості осіб", — додав Арешонков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації працівників деяких підприємств. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Також в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 11 серпня 2024 року. А отже призов чоловіків на військову службу не зупинятимуть. Мобілізувати до війська можуть й офіцерів запасу. 

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13:39 Смерть військовозобов'язаного в ТЦК Кривого Рогу — донька загиблого розповіла свою версію

13:38 Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16

13:31 Українцям виплатять від 2 тис. до 3 тис. гривень — хто отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

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09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

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08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

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22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

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18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE