Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

Народний депутат Володимир Арешонков розповів, що дозволить почати процес ротації. За його словами, надважливо провести мобілізацію певної кількості осіб, які заповнять "некомплект" у військових частинах.

Про це Володимир Арешонков сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 10 травня.

Процес ротації в Україні

Арешонков наголосив, що наразі це завдання номер один. До того ж усі територіальні центри комплектування будуть залучені в цьому.

Водночас нардеп наголосив, що не може назвати точної кількості, яку планує мобілізувати Міноборони. За його словами, це закрита інформація.

"Коли хтось називає цифри, що він щось знає — він нічого не знає. Але те, що це потрібно зараз зробити — на цьому наполягають наші міжнародні військові експерти, всі, хто забезпечує постачання озброєння. Вони говорять про те, що ми повинні терміново провести мобілізацію певної кількості осіб", — додав Арешонков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації працівників деяких підприємств. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Також в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 11 серпня 2024 року. А отже призов чоловіків на військову службу не зупинятимуть. Мобілізувати до війська можуть й офіцерів запасу.