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Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

3 июня 2024 г. 16:33

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Депутат Верховной Рады призвал всех, кто размышляет над мобилизацией и уже готов к этому обращаться непосредственно в рекрутинговые центры. Он отметил важность качественной подготовки и выбора военной профессии перед отправкой на фронт.

Об этом народный депутат Сергей Евтушок рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 июня.

Перед мобилизацией лучше обратиться в рекрутинговые центры

Евтушек заявил, что военнообязанным, которые готовы и хотят мобилизоваться, лучше сразу обратиться в рекрутинговые центры. Там ведь качественно обучают и проводят подготовку к службе. Он добавил, что следующий шаг – выбрать себе военную профессию.

"Я понимаю, действительно, что мобилизация нужна. Но такая мобилизация, когда на улице "хватают за ухо" и сразу, через месяц пожив на полигоне в лесу, отправляют в окоп необученного — это результата никакого не дает", — отметил нардеп.

Напомним, полевые командиры ВСУ подвергли критике украинские учебные центры боевой подготовки. По словам бойцов, им уже сейчас приходится посвящать неделе обучению новичков базовым навыкам ведения боя, поскольку большинство из них прибывают почти не готовы к боестолкновениям.

Также мы писали, что военные новобранцы из Украины проходят обучение в Великобритании в рамках многонациональных учений Interflex. В частности, защитники учатся преодолевать психологическую полосу препятствий.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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