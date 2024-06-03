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Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

03 червня 2024 р. 16:33

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16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

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12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

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21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

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Депутат Верховної Ради закликав усіх, хто розмірковує над мобілізацією і вже готовий до цього, звертатися безпосередньо до рекрутингових центрів. Він наголосив на важливості якісної підготовки та вибору військової професії перед відправкою на фронт.

Про це народний депутат Сергій Євтушок розповів у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 червня. 

Перед мобілізацією краще звернутися до рекрутингових центрів

Євтушок заявив, що військовозобов'язаним, які готові і хочуть мобілізуватися, краще одразу звернутися до рекрутингових центрів. Адже там якісно навчають і проводять підготовку до служби. Він додав, що наступний крок — обрати собі військову професію.

"Я розумію, дійсно, що мобілізація потрібна. Але така мобілізація, коли на вулиці "хапають за вухо" й одразу, через місяць поживши на полігоні в лісі, відправляють в окоп ненавченого — це результату ніякого не дає", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, польові командири ЗСУ розкритикували українські навчальні центри бойової підготовки. Зі слів бійців, їм вже зараз доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам ведення бою, оскільки більшість з них прибувають майже не готові до боєзіткнень.

Також ми писали, що військові новобранці з Україні проходять вишкіл у Великій Британії в рамках багатонаціональних навчань Interflex. Зокрема, захисники вчаться долати психологічну смугу перешкод.  

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17:19 На ВДНГ у Києві розпочинається читацький сезон — які заходи заплановані

17:11 Наступ Росії на Харківщину — у Третій штурмовій підрахували втрати ворога за тиждень

17:11 Уряд України розробляє створення альтернативної генерації — які необхідні кроки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Експорт торішнього врожаю майже завершений — порти Великої Одеси неспинно працюють

16:56 У Кам'янці-Подільському люди зависли у повітрі на атракціоні — яка причина

16:56 В Офісі генпрокурора прокоментували відео зі знущаннями росіян над полоненими

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