Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Депутат Верховної Ради закликав усіх, хто розмірковує над мобілізацією і вже готовий до цього, звертатися безпосередньо до рекрутингових центрів. Він наголосив на важливості якісної підготовки та вибору військової професії перед відправкою на фронт.

Про це народний депутат Сергій Євтушок розповів у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 червня.

Перед мобілізацією краще звернутися до рекрутингових центрів

Євтушок заявив, що військовозобов'язаним, які готові і хочуть мобілізуватися, краще одразу звернутися до рекрутингових центрів. Адже там якісно навчають і проводять підготовку до служби. Він додав, що наступний крок — обрати собі військову професію.

"Я розумію, дійсно, що мобілізація потрібна. Але така мобілізація, коли на вулиці "хапають за вухо" й одразу, через місяць поживши на полігоні в лісі, відправляють в окоп ненавченого — це результату ніякого не дає", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, польові командири ЗСУ розкритикували українські навчальні центри бойової підготовки. Зі слів бійців, їм вже зараз доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам ведення бою, оскільки більшість з них прибувають майже не готові до боєзіткнень.

Також ми писали, що військові новобранці з Україні проходять вишкіл у Великій Британії в рамках багатонаціональних навчань Interflex. Зокрема, захисники вчаться долати психологічну смугу перешкод.