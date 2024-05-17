Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

Экономическое бронирование от военного призыва приведет к расколу общества — так считает народный депутат Александр Федиенко. По его словам, такое бронирование несет за собой мнение — "богатые откупились", и добавил, что "воевать будут все".

Об этом народный избранник рассказал в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу, 17 мая.

Разделение на "богатых" и "бедных"

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко выразил мнение, что экономическое бронирование от мобилизации может расколоть общество, поделив его на "богатых" и "бедных" украинцев.

Нардеп говорит, что "воевать будут все". Однако подчеркнул, что не все будут в окопе. Там ведь только 10-15% военных. Украинской армии нужны водители, электричества, энергетики, бухгалтеры, финансисты, юристы и т.д.

По словам Федиенко, очень важно определить перечень предприятий, работников которых нужно бронировать от мобилизации.

"Если у нас не будет энергетики, будут ли работать телеканалы? Я думаю, точно нет. Будет ли у нас работать предприятие, если упадут операторы связи? Нет", — говорит парламентарий.

Ранее Федиенко рассказывал, что в парламенте речь не идет о рассмотрении законопроекта о возможности экономического бронирования от мобилизации в Украине. По его словам, ВСУ должны удерживаться за счет налогов граждан.

Напомним, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в будущем в Раде могут быть рассмотрены две модели экономического бронирования от мобилизации.