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Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

17 травня 2024 р. 15:40

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14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

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14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

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14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

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12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
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23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

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Економічне бронювання від військового призову призведе до розколу суспільства — так вважає народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, таке бронювання несе за собою думку — "багаті відкупились", та додав, що "воювати будуть всі".

Про це народний обранець розповів в ефірі Ранок.LIVE в п’ятницю, 17 травня.

Поділ на "багатих" і "бідних"

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко висловив думку, що економічне бронювання від мобілізації може розколоти суспільство, поділивши його на "багатих" і "бідних" українців.

Нардеп каже, що "воювати будуть всі". Однак, наголосив, що не всі будуть в окопі. Адже там лише 10-15% військових. Натомість українській армії потрібні водії, електрики, енергетики, бухгалтери, фінансисти, юристи тощо.

За словами Федієнка, дуже важливим є визначити перелік підприємств, працівників яких потрібно бронювати від мобілізації.

"Якщо у нас не буде енергетики, чи будуть працювати телеканали? Я думаю, точно ні. Чи буде у нас працювати підприємство, якщо впадуть оператори зв'язку? Ні", — каже парламентар.

Раніше Федієнко розповідав, що в парламенті не йдеться про розгляд законопроєкту про можливість економічного бронювання від мобілізації в Україні. За його словами, ЗСУ повинні утримуватись за рахунок податків громадян.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у майбутньому у Раді можуть розглянути дві моделі економічного бронювання від мобілізації. 

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15:47 У Харкові пролунав потужний вибух

15:47 У Міноборони показали, як працюватиме додаток для оновлення військово-облікових даних

15:45 Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію ув’язнених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:31 Ціни на черешню сягнули рекордних позначок — скільки коштує ягода у травні

15:30 Гордон різко розкритикував Мосейчук за вибір гостей для інтерв'ю — деталі скандалу

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14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

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14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

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12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

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