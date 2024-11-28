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Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

28 ноября 2024 г. 21:22

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15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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Постановление Кабинета Министров №1332 о бронировании военнообязанных на период мобилизации требует существенного усовершенствования. Важно провести консультации с реальным сектором, ассоциациями и оборонными предприятиями.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута в эфире День.LIVE в четверг, 28 ноября.

Бронирование военнообязанных на период мобилизации

Тарута заявил, что законодательный документ по бронированию военнообязанных на период мобилизации нуждается в совершенствовании. По его словам, постановление Кабинета Министров №1332 было принято без обсуждения с заинтересованными сторонами.

"Новый порядок, изменения в порядок №76, содержат много вопросов. На мой взгляд, это, скажем так, пилотный проект, который надо совершенствовать", — отметил Тарута.

Народный депутат подчеркнул важность проведения консультаций с представителями реального сектора, отраслевыми ассоциациями, оборонными предприятиями и предприятиями критической инфраструктуры, чтобы учесть их позицию и потребности.

"Хотелось бы, чтобы как можно скорее мы его улучшили и, чтобы все же были консультации с реальным сектором, с ассоциациями, со всеми ассоциациями, касающиеся оборонной промышленности, а также с предприятиями, которые являются критическим", — подчеркнул Тарута.

Напомним, критерии по определению критичности предприятий изменились. До 28 февраля 2025 года компании и производства должны подтвердить свой статус и бронирование тех или иных работников , после чего пройти проверку на определение статуса критичности.

Ранее мы писали, что в Украине был обновлен порядок бронирования работников от мобилизации. Поэтому работодатели могут стоять перед определенными трудностями и допускать ошибки при оформлении документов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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