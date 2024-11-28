Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Постанова Кабінету Міністрів №1332 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації потребує суттєвого вдосконалення. Важливо провести консультації із реальним сектором, асоціаціями та оборонними підприємствами.

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута в ефірі День.LIVE у четвер, 28 листопада.

Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації

Тарута заявив, що законодавчий документ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації потребує вдосконалення. За його словами, постанова Кабінету Міністрів №1332 була ухвалена без обговорення із зацікавленими сторонами.

"Новий порядок, зміни до порядку №76, містять багато питань. На мій погляд, це, скажімо так, пілотний проєкт, який треба удосконалювати", — зазначив Тарута.

Народний депутат підкреслив важливість проведення консультацій із представниками реального сектору, галузевими асоціаціями, оборонними підприємствами та підприємствами критичної інфраструктури, щоб врахувати їхню позицію та потреби.

"Хотілося б, щоб як можна скоріше ми його покращили і, щоб все ж таки були консультації з реальним сектором, з асоціаціями, з усіма асоціаціями, що стосуються оборонної промисловості, а також з підприємствами, які є критичним" — підкреслив Тарута.

Нагадаємо, критерії щодо визначення критичності підприємств змінилися. До 28 лютого 2025 року компанії та виробництва мають підтвердити свій статус і бронювання тих чи інших працівників, після чого пройти перевірку на визначення статусу критичності.

Раніше ми писали про те, що в Україні було оновлено порядок бронювання працівників від мобілізації. Тому роботодавці можуть поставати перед певними труднощами та припускатися помилок при оформленні документів.