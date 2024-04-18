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Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

18 апреля 2024 г. 20:43

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20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

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20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

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16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Text

14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

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Text

13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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Народный депутат Валентин Наливайченко убежден, что к выехавшим за границу военнообязанным необездимо повлиять, чтобы они добровольно вернулись домой. Он напомнил, что мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины не означает, что все пойдут штурмовать вражеские позиции.

Свои мнения Наливайченко высказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 апреля.

Мужчины должны вернуться

Наливайченко подчеркнул, что нужно уравнять права молодых людей, защищающих Украину, с выехавшими за границу.

"Это не значит, что пойдут все в штурмовые подразделения. Но встать на военный учет, восстановить данные, пройти ВЛК и дальше идти в учебные центры — это конституционная обязанность", — подчеркнул нардеп.

Наливайченко также добавил, что мужчины, у которых дом находится на оккупированных территориях, могут обратиться в учебные центры, чтобы, получив военную подготовку, идти освобождать свой дом.

Ранее мы сообщали, что в европейских странах находятся 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Согласно новому закону о мобилизации, все они должны получить военно-учетные документы , ведь без них они не смогут обновить загранпаспорта, когда истечет срок действия документов.

Ранее мы писали, как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году. Также в СНБО рассказали, что ждет граждан, уклоняющихся от призыва.

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20:00 Найден метод, как вернуть военнообязанных из-за границы в Украину — эксперт

19:59 В Харьковской области взорвался трубопровод — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

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12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину