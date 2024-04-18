Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Народный депутат Валентин Наливайченко убежден, что к выехавшим за границу военнообязанным необездимо повлиять, чтобы они добровольно вернулись домой. Он напомнил, что мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины не означает, что все пойдут штурмовать вражеские позиции.

Свои мнения Наливайченко высказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 апреля.

Мужчины должны вернуться

Наливайченко подчеркнул, что нужно уравнять права молодых людей, защищающих Украину, с выехавшими за границу.

"Это не значит, что пойдут все в штурмовые подразделения. Но встать на военный учет, восстановить данные, пройти ВЛК и дальше идти в учебные центры — это конституционная обязанность", — подчеркнул нардеп.

Наливайченко также добавил, что мужчины, у которых дом находится на оккупированных территориях, могут обратиться в учебные центры, чтобы, получив военную подготовку, идти освобождать свой дом.

Ранее мы сообщали, что в европейских странах находятся 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Согласно новому закону о мобилизации, все они должны получить военно-учетные документы , ведь без них они не смогут обновить загранпаспорта, когда истечет срок действия документов.

Ранее мы писали, как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году. Также в СНБО рассказали, что ждет граждан, уклоняющихся от призыва.