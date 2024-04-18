Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Народний депутат Валентин Наливайченко переконаний, що до військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, необзідно повпливати, щоб вони добровільно повернулися додому. Він нагадав, що мобілізація до лав Збройних сил України не означає, що всі підуть штурмувати ворожі позиції.

Свої думки Наливайченко висловив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 квітня.

Чоловіки мають повернутися

Наливайченко наголосив, що потрібно урівняти права молодих людей, які захищають Україну, з тими, хто виїхав за кордон.

"Це не означає, що підуть всі в штурмові підрозділи. Але встати на військовий облік, поновити данні, пройти ВЛК й далі йти в навчальні центри — це конституційний обов'язок", — наголосив нардеп.

Наливайченко також додав, що чоловіки, у яких домівка знаходиться на окупованих територіях, можуть звернутися до навчальних цетрів, щоб, отримавши вишкіл, іти визволяти свій дім.

Раніше ми повідомляли, що в європейських країнах перебувають 650 тисяч українських чоловіків призовного віку. Згідно з новим законом про мобілізацію, всі вони мають отримати військово-облікові документи, адже без них вони не зможуть оновити закордонні паспорти, коли спливе термін дії документів.

Раніше ми писали, як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році. Також в РНБО розповіли, що чекає на громадян, які ухиляються від призову.