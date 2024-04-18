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Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

18 квітня 2024 р. 20:43

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20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

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20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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Народний депутат Валентин Наливайченко переконаний, що до військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, необзідно повпливати, щоб вони добровільно повернулися додому. Він нагадав, що мобілізація до лав Збройних сил України не означає, що всі підуть штурмувати ворожі позиції.

Свої думки Наливайченко висловив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 квітня.

Чоловіки мають повернутися

Наливайченко наголосив, що потрібно урівняти права молодих людей, які захищають Україну, з тими, хто виїхав за кордон.

"Це не означає, що підуть всі в штурмові підрозділи. Але встати на військовий облік, поновити данні, пройти ВЛК й далі йти в навчальні центри — це конституційний обов'язок", — наголосив нардеп.

Наливайченко також додав, що чоловіки, у яких домівка знаходиться на окупованих територіях, можуть звернутися до навчальних цетрів, щоб, отримавши вишкіл, іти визволяти свій дім.

Раніше ми повідомляли, що в європейських країнах перебувають 650 тисяч українських чоловіків призовного віку. Згідно з новим законом про мобілізацію, всі вони мають отримати військово-облікові документи, адже без них вони не зможуть оновити закордонні паспорти, коли спливе термін дії документів.

Раніше ми писали, як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році. Також в РНБО розповіли, що чекає на громадян, які ухиляються від призову.

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21:25 Шольц заявив, що Німеччина шукає шість систем Patriot для України у рамках НАТО

21:10 Німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО

20:59 Український боксер Расул Гулієв переміг на молодіжному Чемпіонаті Європи у Хорватії

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