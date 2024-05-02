Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу считает, что принуждением увеличивать количество людей в армии является ошибкой. По его мнению, это приведет к увеличению количества самовольно покидающих военную службу.

Такое мнение Мазураш высказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 мая.

Может увеличиться количество дезертиров.

"Мы увеличиваем количество оставляющих самовольно воинские части и тех, кто отказывается выполнять боевые или другие задачи", — считает нардеп.

Кроме того, депутат подчеркнул, что принудительная мобилизация наносит ущерб экономике нашего государства.

Ранее мы рассказывали, что военный Иван Гоголь считает неправильным, что отвоевавшие военные разносят повестки . Также он рассказал, как изменилось отношение людей к военным.

Напомним, что бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, боящимся мобилизации.