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Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

2 мая 2024 г. 14:03

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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Народный депутат Украины Георгий Мазурашу считает, что принуждением увеличивать количество людей в армии является ошибкой. По его мнению, это приведет к увеличению количества самовольно покидающих военную службу.

Такое мнение Мазураш высказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 мая.

Может увеличиться количество дезертиров.

"Мы увеличиваем количество оставляющих самовольно воинские части и тех, кто отказывается выполнять боевые или другие задачи", — считает нардеп.

Кроме того, депутат подчеркнул, что принудительная мобилизация наносит ущерб экономике нашего государства.

Ранее мы рассказывали, что военный Иван Гоголь считает неправильным, что отвоевавшие военные разносят повестки . Также он рассказал, как изменилось отношение людей к военным.

Напомним, что бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, боящимся мобилизации.

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14:18 Ощадбанк упростил идентификацию для тех, кто потерял пенсии

14:02 Ракеты, КАБы и БпЛА — Зеленский рассказал, сколько воздушных целей запустила РФ в апреле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 Организовал канал побега призывников — в Одесской области разоблачили пограничника

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

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14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

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13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности