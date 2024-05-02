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Нардеп пояснив, до чого може призвести примусова мобілізація до ЗСУ

Нардеп пояснив, до чого може призвести примусова мобілізація до ЗСУ

02 травня 2024 р. 14:03

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08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

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04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

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Народний депутат України Георгій Мазурашу вважає, що примусом збільшувати кількість людей в армії є помилкою. На його думку, це призведе до збільшення кількості тих, хто самовільно полишає військову службу.

Таку думку Мазурашу висловив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 травня.

Може збільшитися кількість дезертирів

"Ми збільшуємо кількість тих, хто залишає самовільно військові частини та тих, хто відмовляється виконувати бойові чи інші завдання", — вважає нардеп. 

Крім того, депутат наголосив, що примусова мобілізація завдає шкоди економіці нашої держави. 

Раніше ми розповідали, що військовий Іван Гоголь вважає неправильним, що військові, які відвоювали, розносять повістки. Також він розповів, як змінилося відношення людей до військових.

Нагадаємо, що колишній командир "Азову" Максим Жорін запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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