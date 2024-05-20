Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Есть такие случаи, когда человек прибыл в ТЦК для обновления данных, но у него отбирают телефон. Не нужно паниковать или жаловаться, необходимо накануне проконсультироваться с адвокатом или юристом.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Как не отдавать телефон в помещении ТЦК

"Не все, к сожалению, работники ТЦК и СП знают законодательство в совершенстве, и поэтому могут неправильно его трактовать и соответственно вести. Не ждите, пока у вас возникнет негативная ситуация. Если есть возможность, позвоните по телефону и посоветуйтесь с адвокатом или юристом в критических моментах", — заявил Камельчук.

Также он сообщил, что если забирают телефоны, это уже идет речь о нарушении прав человека.

Напомним, ранее стало известно, что военнообязанные смогут сгенерировать QR-код после получения штрих-кода от ТЦК и СП, который можно будет носить с собой вместо военного билета.

В Нацполиции сообщили, что уже известно о почти 100 тысячах уклоняющихся от военной службы.