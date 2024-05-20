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Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

20 мая 2024 г. 15:25

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

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08:00 Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

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10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

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Есть такие случаи, когда человек прибыл в ТЦК для обновления данных, но у него отбирают телефон. Не нужно паниковать или жаловаться, необходимо накануне проконсультироваться с адвокатом или юристом.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Как не отдавать телефон в помещении ТЦК

"Не все, к сожалению, работники ТЦК и СП знают законодательство в совершенстве, и поэтому могут неправильно его трактовать и соответственно вести. Не ждите, пока у вас возникнет негативная ситуация. Если есть возможность, позвоните по телефону и посоветуйтесь с адвокатом или юристом в критических моментах", — заявил Камельчук.

Также он сообщил, что если забирают телефоны, это уже идет речь о нарушении прав человека.

Напомним, ранее стало известно, что военнообязанные смогут сгенерировать QR-код после получения штрих-кода от ТЦК и СП, который можно будет носить с собой вместо военного билета.

В Нацполиции сообщили, что уже известно о почти 100 тысячах уклоняющихся от военной службы.

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15:35 Потерялся в 90 км от дома — в Киевской области полиция разыскала подростка

15:20 Состояние портовой инфраструктуры Одесской области — экспорт зерна продолжается

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:01 Обломок сбитого беспилотника вызвал лесной пожар во Львовской области

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