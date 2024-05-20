Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Є такі випадки, коли людина прибула у ТЦК для оновлення даних, але у неї відбирають телефон. Не потрібно панікувати, чи скаржитись, а необхідно зв'язатися з адвокатом, чи юристом.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 20 травня.

Як не віддавати телефон у приміщенні ТЦК

"Не всі, на жаль, працівники ТЦК та СП знають законодавство досконало, і тому можуть неправильно його трактувати і відповідно поводитися. Не чекайте, поки у вас виникне негативна ситуація. Якщо є можливість, зателефонуйте і порадьтеся з адвокатом чи юристом у критичних моментах", — заявив Камельчук.

Також він повідомив, що якщо забирають телефони, то це вже йде мова про порушення прав людини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військовозобов’язані матимуть можливість згенерувати QR-код після отримання штрих-коду від ТЦК та СП, який можна буде носити з собою замість військового квитка.

У Нацполіції повідомили, що вже відомо про майже 100 тисяч ухилянтів від військової служби.