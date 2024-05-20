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Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

20 травня 2024 р. 15:25

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

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10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

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Є такі випадки, коли людина прибула у ТЦК для оновлення даних, але у неї відбирають телефон. Не потрібно панікувати, чи скаржитись, а необхідно зв'язатися з адвокатом, чи юристом.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 20 травня. 

Як не віддавати телефон у приміщенні ТЦК

"Не всі, на жаль, працівники ТЦК та СП знають законодавство досконало, і тому можуть неправильно його трактувати і відповідно поводитися. Не чекайте, поки у вас виникне негативна ситуація. Якщо є можливість, зателефонуйте і порадьтеся з адвокатом чи юристом у критичних моментах", — заявив Камельчук. 

Також він повідомив, що якщо забирають телефони, то це вже йде мова про порушення прав людини. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військовозобов’язані матимуть можливість згенерувати QR-код після отримання штрих-коду від ТЦК та СП, який можна буде носити з собою замість військового квитка.

У Нацполіції повідомили, що вже відомо про майже 100 тисяч ухилянтів від військової служби. 

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15:01 Уламок збитого безпілотника спричинив лісову пожежу на Львівщині

14:55 Грошова допомога у 10,8 тис. грн — виплати доступні в нових областях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами, — РНБО

14:53 Кількість жертв удару Росії по Харківщині зросла — водолази знайшли тіло чоловіка

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