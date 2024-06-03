Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации arrow
Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

3 июня 2024 г. 11:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Text

10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

Text

08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
Text

21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

Text

18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

Text

13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

Text

09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

1 июня 2024
Text

18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Text

10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

Text

08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
Text

21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

Text

18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

Text

13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

Text

09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

1 июня 2024
Text

18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

В украинском правительстве рассматривают возможность лишить работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям бронирования от мобилизации. В результате, 50% спасателей могут оказаться на фронте.

Об этом заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE.

ГСЧС потеряет бронь от мобилизации

По словам чиновника, в ГСЧС знают о намерениях правительства призвать в армию половину всего личного состава.

"Это первое. А второе — это то, что требуют от остальных записаться в бригаду "Лють". В случае отказа угрожают увольнением: мол, если мы вас уволим, вас так и так призовут", — сказал Гончаренко.

Нардеп подчеркивает: сейчас необходимость в спасателях сейчас гораздо больше, чем когда-либо вообще.

"Если это будет воплощено — будет масштабная проблема. Я не знаю, о чем думают чиновники, но они не могут обескровить гражданскую защиту", — заявил депутат, и добавил, что в случае мобилизации обученных работников ГСЧС, на места российских попаданий или пожаров ехать будет фактически некому.

Напомним, ранее работники ГСЧС спасли людей, застрявших на смотровом колесе в городском парке им. Тараса Шевченко.

Также недавно спасатели вытащили из огня троих детей и восьмерых взрослых в результате пожара в киевской многоэтажке.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:03 ПриватБанк усилит платежную безопасность — что изменится

Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

10:55 Пели и танцевали под российские песни — в Одессе разгорелся очередной скандал

10:51 На авиашоу в Португалии столкнулись два самолета — погиб пилот

Text

10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:30 Грозный "Брэдли" — 47 ОМБр показала эффектные кадры уничтожения двух российских БТР с десантом

10:20 Враг ведет усиленную разведку на юге, после чего наносит ракетные удары

10:17 Чехия предоставит помощь украинцам на возвращение домой — детали программы

10:08 Был брошен в одном из сел — на Харьковщине пограничники приютили кота

09:50 Надо наносить удары по энергообъектам — Братчук об ослаблении врага

11:03 ПриватБанк усилит платежную безопасность — что изменится

10:55 Пели и танцевали под российские песни — в Одессе разгорелся очередной скандал

10:51 На авиашоу в Португалии столкнулись два самолета — погиб пилот

10:30 Грозный "Брэдли" — 47 ОМБр показала эффектные кадры уничтожения двух российских БТР с десантом

10:20 Враг ведет усиленную разведку на юге, после чего наносит ракетные удары

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:17 Чехия предоставит помощь украинцам на возвращение домой — детали программы

10:08 Был брошен в одном из сел — на Харьковщине пограничники приютили кота

09:50 Надо наносить удары по энергообъектам — Братчук об ослаблении врага

09:49 Видео с представителями ТЦК — в Сухопутных войсках сообщили о новых российских фейках

09:36 В Украине дешевеет клубника — как изменились цены

Эксклюзив

06:06 Рост цен на АЗС уже с лета: сколько будет стоить топливо и когда ждать дефицит

31 мая 2024

21:10 Закон о мобилизации — все нюансы, которые нужно знать военнообязанным

19:36 Мобилизация, повышение тарифов и новые пенсии — что изменится для украинцев с 1 июня

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

15:00 Новый тариф на электричество — отношение одесситов к повышению цен

07:54 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024
Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Text

10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

Text

08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
Text

21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

Text

18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

Text

13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

Text

09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

1 июня 2024
Text

18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании