Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

В украинском правительстве рассматривают возможность лишить работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям бронирования от мобилизации. В результате, 50% спасателей могут оказаться на фронте.

Об этом заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE.

ГСЧС потеряет бронь от мобилизации

По словам чиновника, в ГСЧС знают о намерениях правительства призвать в армию половину всего личного состава.

"Это первое. А второе — это то, что требуют от остальных записаться в бригаду "Лють". В случае отказа угрожают увольнением: мол, если мы вас уволим, вас так и так призовут", — сказал Гончаренко.

Нардеп подчеркивает: сейчас необходимость в спасателях сейчас гораздо больше, чем когда-либо вообще.

"Если это будет воплощено — будет масштабная проблема. Я не знаю, о чем думают чиновники, но они не могут обескровить гражданскую защиту", — заявил депутат, и добавил, что в случае мобилизации обученных работников ГСЧС, на места российских попаданий или пожаров ехать будет фактически некому.

Напомним, ранее работники ГСЧС спасли людей, застрявших на смотровом колесе в городском парке им. Тараса Шевченко.

Также недавно спасатели вытащили из огня троих детей и восьмерых взрослых в результате пожара в киевской многоэтажке.