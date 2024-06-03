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Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

03 червня 2024 р. 11:02

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13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

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В українському уряді розглядають можливість позбавити працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій бронювання від мобілізації. Внаслідок цього, 50% рятувальників можуть опинитися на фронті.

Про це заявив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE.

ДСНС втратить бронь від мобілізації

За словами урядовця, в ДСНС знають про наміри уряду призвати до війська половину всього особового складу. 

"Це перше. А друге — це те, що вимагають від решти записатися в бригаду "Лють". У випадку відмови погрожують звільненням, мовляв: якщо ми вас звільнимо, вас так і так призовуть", — сказав Гончаренко. 

Нардеп підкреслює: зараз необхідність в рятувальниках зараз набагато більше, ніж будь-коли взагалі.

"Якщо це буде втілено — буде масштабна проблема. Я не знаю, про що думають урядовці, але вони не можуть знекровити цивільний захист", — заявив депутат, і додав, що у випадку мобілізації навчених працівників ДСНС, на місця російських влучань чи пожеж їхати буде фактично нікому. 

Нагадаємо, раніше працівники ДСНС врятували людей, які застрягли на оглядовому колесі в міському парку ім. Тараса Шевченка. 

Також не так давно рятувальники витягли з вогню трьох дітей та вісьмох дорослих внаслідок пожежі у київській багатоповерхівці. 

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10:30 Грізний "Бредлі" — 47 ОМБр показала ефектні кадри знищення двох російських БТР з десантом

10:20 Ворог веде посилену розвідку на півдні, після чого завдає ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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