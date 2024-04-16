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Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

16 апреля 2024 г. 11:43

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11:43 Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

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09:03 Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

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08:00 Украина готовится к наступлению РФ летом — эфир Новини.LIVE

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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

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14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Политтехнолог Руслан Рохов назвал абсурдным решение об изъятии у гражданских автомобилей на нужды ВСУ. По его мнению, в этом вопросе есть большие риски коррупции, ведь в случае изъятия автомобиля могут даже не доехать до фронта.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Изъятие автомобилей у уклонистов

По словам Рохова, в этом вопросе пример должны показать сначала депутаты, отдав свои внедорожники. После уже можно возвращаться и к обществу.

"Оно ничтожно с точки зрения права. Оно работает, когда ты показал пример, тогда общество включится. Но, к сожалению, у нас работают двойные стандарты", — сказал Рохов.

Кроме того, он добавил, что приняв такое решение, можно столкнуться с рисками коррупции. Ведь изъятые авто могут не доехать до фронта, а понадобиться для нужд ТЦК.

Напомним, законопроект о мобилизации был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство норм документа вступает в силу через месяц после его подписания.

В контексте принятия закона мы также рассказывали, что нужно знать, чтобы не признали уклонистом.

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11:55 Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из Динамо

11:46 Блок на одной из самых больших в мире АЭС получил разрешение для загрузки ядерного топлива

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:35 В Одессе снова хотят потратить на ремонт юридической академии миллионы гривен

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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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