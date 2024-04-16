Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

Политтехнолог Руслан Рохов назвал абсурдным решение об изъятии у гражданских автомобилей на нужды ВСУ. По его мнению, в этом вопросе есть большие риски коррупции, ведь в случае изъятия автомобиля могут даже не доехать до фронта.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Изъятие автомобилей у уклонистов

По словам Рохова, в этом вопросе пример должны показать сначала депутаты, отдав свои внедорожники. После уже можно возвращаться и к обществу.

"Оно ничтожно с точки зрения права. Оно работает, когда ты показал пример, тогда общество включится. Но, к сожалению, у нас работают двойные стандарты", — сказал Рохов.

Кроме того, он добавил, что приняв такое решение, можно столкнуться с рисками коррупции. Ведь изъятые авто могут не доехать до фронта, а понадобиться для нужд ТЦК.

Напомним, законопроект о мобилизации был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство норм документа вступает в силу через месяц после его подписания.

В контексте принятия закона мы также рассказывали, что нужно знать, чтобы не признали уклонистом.