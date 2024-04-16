Можуть не доїхати до фронту — політолог розкритикував рішення про вилучення авто в ухилянтів

Політтехнолог Руслан Рохов назвав абсурдним рішення про вилучення в цивільних громадян автомобілів на потреби ЗСУ. На його думку, у цьому питання є великі ризики корупції, адже у випадку вилучення автівки можуть навіть не доїхати до фронту.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Вилучення автомобілів в ухилянтів

За словами Рохова, у цьому питанні приклад мають показати спершу депутати, віддавши свої позашляховики. Після — вже можна повертатися й до суспільства.

"Воно нікчемне з точки зору права. Воно працює, коли ти показав приклад, тоді суспільство включиться. Але, на жаль, у нас працюють подвійні стандарти", — сказав Рохов.

Крім того, він додав, що ухваливши таке рішення можна стикнутися з ризиками корупції. Адже, вилучені авто можуть не доїхати до фронту, а знадобитися для потреб ТЦК.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Більшість норм документа набирає чинності через місяць після його підписання.

У контексті ухвалення закону ми також розповідали, що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом.