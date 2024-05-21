Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Нардеп отметил, что теперь всем депутатам Украины нужно предоставить справки с подтверждением своей должности. Народный депутат Георгий Мазурашу возмущен бюрократическим "дебилизмом", в который затягивается Украина.

Об этом народный депутат Георгий Мазурашу рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 мая.

Мазурашу возмущает демократический "дебилизм", из которого не выходит Украина

Мазурашу рассказал, что до сих пор не обновил свои данные в ТЦК, потому что не разобрался с механизмом. Также поделился нововведением в ВР – депутатам Украины начали предоставлять справки с подтверждением должности.

"Меня возмущает бюрократический "дебилизм", из которого мы не выходим, а наоборот еще сильнее затягиваем туда нашу страну и ее граждан. Представляете, насколько нужно не уважать себя нам как стране, чтобы в Украине выдавать парламентариям справки по аппарату ВР, что он действительно народный депутат и, чтобы потом он эту справку куда-то принес" , - сказал нардеп.

Напомним, что Кабинет министров Украины предоставил работникам ТЦК дополнительные полномочия - они будут проверять у военнообязанных мужчин еще один вид документов - основания предоставления отсрочки.

Также мы писали о том, что спиранты, которые учатся на дневной форме, не подлежат мобилизации. Однако им, согласно новому мобилизационному закону, также следует обновить свои данные в ТЦК в течение двух месяцев. Отсчет начинается с 18 мая.

Мы сообщали, что в Украине вместо военного билета введут QR-код .