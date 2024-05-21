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Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

21 травня 2024 р. 11:28

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

Text

20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

Text

20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

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Нардеп зазначив, що відтепер всім депутатам України потрібно надати довідки з підтвердженням своєї посади. Народний депутат Георгій Мазурашу обурений бюрократичним "дебілізмом", в який затягується Україна.

Про це народний депутат Георгій Мазурашу розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 21 травня.

Мазурашу оборює демократичний "дебілізм", з якого не виходить Україна

Мазурашу розповів, що досі не оновив свої дані в ТЦК, бо не розібрався з механізмом. Також поділився нововведенням у ВР — депутатам України почали  надавати довідки із підтвердженням посади.

"Мене обурює бюрократичний "дебілізм", з якого ми не виходимо, а навпаки ще сильніше затягуємо туди нашу країну і  її громадян. Уявляєте, наскільки потрібно не поважати себе, нам як країні, щоб в Україні видавати парламентарям довідки з апарату ВР, що він справді народний депутат і, щоб потім він цю довідку кудись приніс", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України надав працівникам ТЦК додаткові повноваження — вони перевірятимуть у військовозобов'язаних чоловіків ще один вид документів — підстави надання відстрочки.

Також ми писали про те, що аспіранти, які навчаються на денній формі не підлягають мобілізації. Однак їм, згідно з новим мобілізаційним законом, також треба оновити свої дані в ТЦК протягом двох місяців. Відрахунок починається з 18 травня. 

Ми повідомляли, в Україні замість військового квитка запровадять QR-код.

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12:24 Футбольні клуби України постраждають через мобілізацію — гравців забиратимуть в армію

12:20 Вибивали неіснуючі борги — в Одесі затримали рекетирів

12:17 Стало відомо, скільки діє довідка про проходження ВЛК під час воєнного стану

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:58 Частині українців повторно виплатять 3 тис. грн — деталі від Мінреінтеграції

11:55 Близько Ізмаїлу Одеської області помічена американська розвідка — подробиці місії

11:39 Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом — скільки він коштує

11:34 Стало відомо, коли з Україною почнуть переговори про членство в ЄС і яка країна проти

11:30 Три групи призовників так і не доїхали до Молдови — на Одещині перекрили злочинну схему

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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