Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

Нардеп зазначив, що відтепер всім депутатам України потрібно надати довідки з підтвердженням своєї посади. Народний депутат Георгій Мазурашу обурений бюрократичним "дебілізмом", в який затягується Україна.

Про це народний депутат Георгій Мазурашу розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 21 травня.

Мазурашу оборює демократичний "дебілізм", з якого не виходить Україна

Мазурашу розповів, що досі не оновив свої дані в ТЦК, бо не розібрався з механізмом. Також поділився нововведенням у ВР — депутатам України почали надавати довідки із підтвердженням посади.

"Мене обурює бюрократичний "дебілізм", з якого ми не виходимо, а навпаки ще сильніше затягуємо туди нашу країну і її громадян. Уявляєте, наскільки потрібно не поважати себе, нам як країні, щоб в Україні видавати парламентарям довідки з апарату ВР, що він справді народний депутат і, щоб потім він цю довідку кудись приніс", — сказав нардеп.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України надав працівникам ТЦК додаткові повноваження — вони перевірятимуть у військовозобов'язаних чоловіків ще один вид документів — підстави надання відстрочки.

Також ми писали про те, що аспіранти, які навчаються на денній формі не підлягають мобілізації. Однак їм, згідно з новим мобілізаційним законом, також треба оновити свої дані в ТЦК протягом двох місяців. Відрахунок починається з 18 травня.

Ми повідомляли, в Україні замість військового квитка запровадять QR-код.