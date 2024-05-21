Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов arrow
Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

21 мая 2024 г. 12:48

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Text

08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
Text

23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

Text

21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

Text

20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Text

19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Text

08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
Text

23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

Text

21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

Text

20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Text

19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки нужно убрать с улиц городов. Они должны для армий "отбирать" людей только тех, кто может быть полезным, а такие еще есть.

Об этом народный депутат Георгий Мазурашу рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 мая.

Патрулирование улиц работниками ТЦК

Нардеп прокомментировал стычку в Одессе, возникшую у женщин с работниками ТЦК, которые, вероятно, пытались унести с собой мужчин, один из которых был с контузией. В результате женщины начали перекрывать дорогу, а люди в военной форме начали на них ругаться.

"Нам не нужна работа ТЦК, которая становится инфоприводом для врага", — сказал Мазурашу.

Депутат подчеркнул, что пока еще есть люди, готовые воевать и их нужно искать. ТЦК не должны забирать всех подряд. Ведь государству нужно понимать, сколько мы реально имеем людей, которые потенциально готовы стать на защиту Украины, отметил он.

"ТЦК, безусловно, надо убрать с улиц. Они могли бы там быть, если будут общаться без признаков "все должны, я тебя заставлю или схвачу" — это приводит к лишним проблемам в армии. Есть еще многие, кто говорит я сам не пойду, но когда будет повестка, пойду. И нам, как государству, надо понимать, сколько мы реально имеем людей, которые потенциально готовы встать на защиту отечества с оружием в руках или на других позициях" , — отметил Мазурашу.

Напомним, что в Одессе привлечены к дисциплинарной ответственности военнослужащие, которые утром 17 мая пытались насильно вытащить мужчину из маршрутки. В военкомате такое поведение своих работников осудили.

Ранее в одесской маршрутке произошел очередной скандал с участием ТЦК . Группа военных силой вывела мужчину из маршрутки и посадила в бус.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:51 Погода теплая, но есть нюанс — народный синоптик Диденко предупредила в прогнозе на завтра

12:50 ПриватБанк подарит клиентам сертификаты на путешествия — условия

12:50 Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

12:26 Генштаб сообщил о самых ожесточенных боях на фронте и потерях России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:25 В Укрэнерго сообщили, когда будут отменены ограничения на электроэнергию

12:24 Футбольные клубы Украины пострадают из-за мобилизации — игроков будут забирать в армию

12:20 Выбивали несуществующие долги — в Одессе задержали рэкетиров

12:17 Стало известно, сколько действует справка о прохождении ВВК во время военного положения

11:58 Части украинцев повторно выплатят 3 тыс. грн — детали от Минреинтеграции

12:51 Погода теплая, но есть нюанс — народный синоптик Диденко предупредила в прогнозе на завтра

12:50 ПриватБанк подарит клиентам сертификаты на путешествия — условия

12:50 Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие

12:26 Генштаб сообщил о самых ожесточенных боях на фронте и потерях России

12:25 В Укрэнерго сообщили, когда будут отменены ограничения на электроэнергию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:24 Футбольные клубы Украины пострадают из-за мобилизации — игроков будут забирать в армию

12:20 Выбивали несуществующие долги — в Одессе задержали рэкетиров

12:17 Стало известно, сколько действует справка о прохождении ВВК во время военного положения

11:58 Части украинцев повторно выплатят 3 тыс. грн — детали от Минреинтеграции

11:55 Около Измаила Одесской области замечена американская разведка — подробности миссии

11:39 Microsoft представила новый компьютер с искусственным интеллектом — сколько он стоит

06:40 Цены на алюминий в конце мая — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Эксклюзив

06:36 Почему без освобождения Крыма Украина не выстоит — большое интервью Рефата Чубарова

05:56 "Ковровец" — что за корабль Черноморского флота уничтожила Украина

20 мая 2024

23:48 Отдых во время войны — стало известно, где проведут свои отпуска 2024 года одесситы

13:30 Китай принял "исторические меры" по поддержке экономики — помогут ли они

05:57 Как Украина атаковала россиян на крымском аэродроме Бельбек

19 мая 2024

05:57 Как ВСУ уничтожают радиолокационные системы оккупантов в Украине и России

18 мая 2024

05:56 Sentinel 830R RHIB — что за морскую технику передала ВСУ Австралия

17 мая 2024

19:00 США пытаются смягчить запрет на российские алмазы — страны ЕС против

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Text

08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
Text

23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

Text

21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

Text

20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Text

19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE