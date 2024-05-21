Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки нужно убрать с улиц городов. Они должны для армий "отбирать" людей только тех, кто может быть полезным, а такие еще есть.

Об этом народный депутат Георгий Мазурашу рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 мая.

Патрулирование улиц работниками ТЦК

Нардеп прокомментировал стычку в Одессе, возникшую у женщин с работниками ТЦК, которые, вероятно, пытались унести с собой мужчин, один из которых был с контузией. В результате женщины начали перекрывать дорогу, а люди в военной форме начали на них ругаться.

"Нам не нужна работа ТЦК, которая становится инфоприводом для врага", — сказал Мазурашу.

Депутат подчеркнул, что пока еще есть люди, готовые воевать и их нужно искать. ТЦК не должны забирать всех подряд. Ведь государству нужно понимать, сколько мы реально имеем людей, которые потенциально готовы стать на защиту Украины, отметил он.

"ТЦК, безусловно, надо убрать с улиц. Они могли бы там быть, если будут общаться без признаков "все должны, я тебя заставлю или схвачу" — это приводит к лишним проблемам в армии. Есть еще многие, кто говорит я сам не пойду, но когда будет повестка, пойду. И нам, как государству, надо понимать, сколько мы реально имеем людей, которые потенциально готовы встать на защиту отечества с оружием в руках или на других позициях" , — отметил Мазурашу.

Напомним, что в Одессе привлечены к дисциплинарной ответственности военнослужащие, которые утром 17 мая пытались насильно вытащить мужчину из маршрутки. В военкомате такое поведение своих работников осудили.

Ранее в одесской маршрутке произошел очередной скандал с участием ТЦК . Группа военных силой вывела мужчину из маршрутки и посадила в бус.