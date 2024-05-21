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Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

21 травня 2024 р. 12:48

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки потрібно прибрати з вулиць міст. Вони повинні для армій "відбирати" людей тільки тих, хто може бути корисним, та погодився, а такі ще є. 

Про це народний депутат Георгій Мазурашу розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 21 травня.

Патрулювання вулиць працівниками ТЦК

Нардеп прокоментував сутичку в Одесі, яка виникла у жінок із працівниками ТЦК, які, імовірно, намагалися забрати з собою чоловіків, один з яких був з контузією. Внаслідок чого жінки почали перекривати дорогу, а люди у військовій формі почали на них лаятися. 

"Нам не потрібна робота ТЦК, що стає інфоприводом для ворога", — сказав Мазурашу.

Депутат наголосив, що наразі ще є люди, які готові воювати й їх потрібно шукати. ТЦК не повинні забирати всіх підряд. Адже державі потрібно розуміти скільки ми реально маємо людей, які потенційно готові стати на захист України, зазначив він.

"ТЦК безумовно треба прибрати з вулиць. Вони могли б там бути, якщо спілкуватимуться без ознак " всі мусять, я тебе змушу чи схоплю" — це призводить до зайвих проблем в армії. Є ще багато тих, хто каже я сам не піду, але коли буде повістка, піду. І нам, як державі, треба розуміти скільки ми реально маємо людей, які потенційно готові стати на захист вітчизни зі зброєю в руках або ж на інших позиціях", — зазначив Мазурашу.

Нагадаємо, що в Одесі притягнули до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, які вранці 17 травня намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі таку поведінку своїх працівників засудили.

Раніше в одеській маршрутці стався черговий скандал за участю ТЦК. Група військових силоміць вивела чоловіка з маршрутки та посадила до бусу.

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12:26 Генштаб повідомив про найзапекліші бої на фронті та втрати Росії

12:25 В Укренерго повідомили, коли будуть скасовані обмеження на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Футбольні клуби України постраждають через мобілізацію — гравців забиратимуть в армію

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