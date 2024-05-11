Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех arrow
Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

11 мая 2024 г. 18:41

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Text

12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

10 мая 2024
Text

23:05Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Text

20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Text

12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

10 мая 2024
Text

23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Text

20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Генерал ВСУ, представитель СНБО 2019-2020 гг. Сергей Кривонос рассказал о мобилизации мужчин и проблемах с которым столкнулись власти. По его словам, закон должен быть равным для всех.

Об этом Сергей Кривонос говорил в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

Кривонос подчеркнул, что в законе о мобилизации должен быть мотивационный фактор. По его словам, речь идет о том, чтобы документ был равен всем. В то время когда чиновники остаются в тылу, а другие простые граждане идут воевать, тогда возникает вопрос: "Почему ему можно, а мне нельзя?".

Кривонос привел примеры Израиля и Британии, где политики выполняют свои служебные обязанности и могут служить в горячих точках.

"Закон должен быть равный для всех и мотивация — это не только запугивание как подает власть, а мотивация — это как раз заинтересованность. И абсолютно согласен с одним фактором, что у нас непонятно кто воюет, если смотреть наши центральные СМИ", — отметил он.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако существуют конкретные группы женщин, которые должны быть зарегистрированы в военном ведомстве.

Также все военнообязанные мужчины в Украине обязаны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:46 В Сумах днем раздавались взрывы — в результате ракетного удара россиян погибла женщина

18:45 В Одессе объявили еще один тендер на ремонт больницы — какой именно

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

18:35 На Львовщине стремительно возросло количество больных коклюшем — врачи дали советы

18:33 Россияне сбросили более 20 авиабомб на Волчанскую громаду в Харьковской области, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:25 Минобороны опубликовало видео о ВСУ, которое является копией американского

18:20 В Киеве у работников заведения торговли обнаружили гепатит А — что известно

18:15 Предприниматели Одесчины заплатили рекордную сумму налогов — сколько именно

18:09 Синегубов ответил, есть ли основания для объявления эвакуации из Харькова

18:07 За повестку мужчины расписались родственники — адвокат объяснил алгоритм действий

18:46 В Сумах днем раздавались взрывы — в результате ракетного удара россиян погибла женщина

18:45 В Одессе объявили еще один тендер на ремонт больницы — какой именно

18:35 На Львовщине стремительно возросло количество больных коклюшем — врачи дали советы

18:33 Россияне сбросили более 20 авиабомб на Волчанскую громаду в Харьковской области, — ОВА

18:25 Минобороны опубликовало видео о ВСУ, которое является копией американского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 В Киеве у работников заведения торговли обнаружили гепатит А — что известно

18:15 Предприниматели Одесчины заплатили рекордную сумму налогов — сколько именно

18:09 Синегубов ответил, есть ли основания для объявления эвакуации из Харькова

18:07 За повестку мужчины расписались родственники — адвокат объяснил алгоритм действий

18:05 Участница от Израиля на Евровидении оказалась в базе "Миротворец"

05:57 Х-101 — что известно об уникальных ракетах, которыми РФ обстреливает Украину

10 мая 2024
Эксклюзив

17:39 Новые штрафы от ТЦК — как уклонистов будут лишать имущества и что "светит" тем, у кого взять нечего

Эксклюзив

17:00 Будем учить женщин водить трактор — аграрии Одесчины о продуктовом фронте

12:01 Трамп требует от нефтяных компаний вернуть его в Белый дом — что предлагает в обмен

05:57 Как ВСУ уничтожали и отбирали у оккупантов САУ "Мста-С"

Эксклюзив

05:32 "Золотые" паспорта — где и на каких условиях украинцам проще получить второе гражданство

9 мая 2024

23:08 "Мста-С" — что известно об уничтоженных ВСУ российских самоходках

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

13:25 Одесситы несут цветы к памятным местам — какая ситуация на Аллее славы

05:56 Ленд-лиз для Украины — как он возник и почему не заработал

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Text

12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

10 мая 2024
Text

23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Text

20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации