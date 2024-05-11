Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Генерал ВСУ, представитель СНБО 2019-2020 гг. Сергей Кривонос рассказал о мобилизации мужчин и проблемах с которым столкнулись власти. По его словам, закон должен быть равным для всех.

Об этом Сергей Кривонос говорил в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине

Кривонос подчеркнул, что в законе о мобилизации должен быть мотивационный фактор. По его словам, речь идет о том, чтобы документ был равен всем. В то время когда чиновники остаются в тылу, а другие простые граждане идут воевать, тогда возникает вопрос: "Почему ему можно, а мне нельзя?".

Кривонос привел примеры Израиля и Британии, где политики выполняют свои служебные обязанности и могут служить в горячих точках.

"Закон должен быть равный для всех и мотивация — это не только запугивание как подает власть, а мотивация — это как раз заинтересованность. И абсолютно согласен с одним фактором, что у нас непонятно кто воюет, если смотреть наши центральные СМИ", — отметил он.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако существуют конкретные группы женщин, которые должны быть зарегистрированы в военном ведомстве.

Также все военнообязанные мужчины в Украине обязаны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.