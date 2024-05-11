Кривонос заявив, що закон про мобілізацію повинен бути рівним для всіх

Генерал ЗСУ, речник РНБО 2019-2020 рр. Сергій Кривонос розповів про мобілізацію чоловіків та проблеми з яким стикнулася влада. За його словами, закон повинен бути рівним для всіх.

Про це Сергій Кривонос говорив в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація в Україні

Кривонос наголосив, що у законі про мобілізацію повинен бути мотиваційний фактор. За його словами, йдеться про те, щоб документ був рівний до всіх. В той час, коли чиновники залишаються в тилу, а інші прості громадяни йдуть воювати, тоді виникає питання: "Чому йому можна, а мені не можна?".

Кривонос навів приклади Ізраїлю та Британії, в яких політики виконують свої службові обов'язки та можуть служити в гарячих точках.

"Закон мусить бути рівний для всіх і мотивація — це не тільки залякування як подає влада, а мотивація — це якраз зацікавленість. І абсолютно погоджуюсь з одним фактором, що у нас незрозуміло хто воює, якщо дивитися наші центральні ЗМІ", — зазначив він.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, українські жінки можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Проте існують конкретні групи жінок, які повинні бути зареєстровані у військовому відомстві.

Також всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Одним з таких документів є військовий квиток.