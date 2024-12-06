Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

В Украине в пятницу, 6 декабря, отмечают День Вооруженных Сил. Командир роты "Гонор" батальона "Вовки Да Вінчи" Александр Ябчанка заявил, что лучшим поздравлением для ВСУ от мужчин является присоединение к их рядам.

Об этом Ябчанка заявил в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация в ВСУ

"Военнослужащие в этот день воюют, откровенно нам не до праздника. Но приятно получать поздравления и пожелания", — сказал он.

В то же время, по мнению Ябченко, фраза "Верю в ВСУ" от мужчин призывного возраста является лицемерием. Лучше было бы, если бы они поздравили военных своим присоединением в ряды ВСУ.

"Потому что этому самому мужчине призывного возраста не сложно осознать довольно простую вещь: как у меня не верь, а я один не смогу выполнить работу, которую должно выполнять пять военнослужащих", — отметил он.

Напомним, с Днем ВСУ военных поздравил Главком Александр Сырский. Он поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость.

Также свою благодарность выразил Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что первым наиболее действенным, надежным гарантом нашей безопасности являются ВСУ.