Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

В Україні у п'ятницю, 6 грудня, відзначають День Збройних сил. Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка заявив, що кращим привітанням для ЗСУ від чоловіків є приєднання до їхніх лав.

Про це Ябчанка заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація до ЗСУ

"Військовослужбовці в цей день воюють, відверто нам не до свята. Але приємно отримувати привітання та побажання", — сказав він.

Водночас на думку Ябчанки, фраза "Вірю в ЗСУ" від чоловіків призовного віку є лицемірством. Краще було б, аби вони привітали військових своїм долученням до лав ЗСУ.

"Тому що цьому самому чоловіку призовного віку не складно усвідомити досить просту річ: як у мене не вір, а я один не зможу виконати роботу, яку має виконувати пʼятеро військовослужбовців", — зазначив він.

Нагадаємо, з Днем ЗСУ військових привітав Головком Олександр Сирський. Він подякував військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність.

Також свою подяку висловив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що першим найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ.