Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

В приоритете для бронирования от мобилизации должны быть люди, работающие на экономику страны, армию и энергетики. Свет и связь гораздо важнее музыки и фильмов.

Об этом заявил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь

Сазонов рассказал, что для выживания Украины нужны военные и те, кто работает на армию, платит налоги, и восстанавливает энергетические объекты. Зато возникают вопросы к бронированию от мобилизации деятелей культуры. Поэтому люди, которые работают на экономику страны, армию, и энергетики должны подпадать под бронирование первыми.

"Мы вернемся и будем писать песни, книги и многое другое. Свет, связь и деньги в бюджете — то, что сейчас нужно", — подчеркнул военный.

Напомним, недавно Минкульт добавил в список предприятий, считающихся критически важным для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк. Украинцы разразились волной возмущения.

Кроме того, Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Реагируя на хейт украинцев в сети, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что это неуважение к людям этой сферы и "примитивная оценка их общественного значения". Он отметил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — "не уличное шапито, а профессиональный коллектив".