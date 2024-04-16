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Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

16 апреля 2024 г. 14:09

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

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13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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В приоритете для бронирования от мобилизации должны быть люди, работающие на экономику страны, армию и энергетики. Свет и связь гораздо важнее музыки и фильмов.

Об этом заявил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь

Сазонов рассказал, что для выживания Украины нужны военные и те, кто работает на армию, платит налоги, и восстанавливает энергетические объекты. Зато возникают вопросы к бронированию от мобилизации деятелей культуры. Поэтому люди, которые работают на экономику страны, армию, и энергетики должны подпадать под бронирование первыми. 

"Мы вернемся и будем писать песни, книги и многое другое. Свет, связь и деньги в бюджете — то, что сейчас нужно", — подчеркнул военный.

Напомним, недавно Минкульт добавил в список предприятий, считающихся критически важным для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк. Украинцы разразились волной возмущения.

Кроме того, Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Реагируя на хейт украинцев в сети, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что это неуважение к людям этой сферы и "примитивная оценка их общественного значения". Он отметил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — "не уличное шапито, а профессиональный коллектив".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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