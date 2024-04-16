Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Наразі в пріорітеті для бронювання від мобілізації повинні бути люди, які працюють на економіку країни, армію, та енергетики. Світло та зв'язок набагато важливіше за музику та фільми.

Про це заявив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Кого мають бронювати від мобілізації першочергово

Сазонов розповів, що для виживання України потрібні військові та ті, хто працює на армію, платить податки, та відновлює енергетичні об'єкти. Натомість виникають питання до бронювання від мобілізації діячів культури. Тому люди, які працюють на економіку країни, армію, та енергетики повинні підпадати під бронювання найпершими.

"Ми повернемося й будемо писати пісні, книжки та багато іншого. Світло, зв'язок та гроші в бюджеті — те, що зараз потрібно", — наголосив військовий.

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, пересувний цирк. Українці вибухнули хвилею обурення.

Крім того, Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Реагуючи на хейт українців в мережі, виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що це неповага до людей цієї сфери та "примітивна оцінка їх суспільного значення". Він наголосив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, а професійний колектив".