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Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

8 ноября 2024 г. 15:13

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12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

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12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

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Сейчас случаи самовольного оставления части в украинской армии значительно возросли. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас бойцы убегают группами и с этим нужно что-то делать.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

Почему военные уходят в СОЧ

Козинчук объяснил, что многие военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недоразумений с командирами, а не из-за политических или внешних факторов. Часто это "внутренний раскол", толкающий их к решению.

"И это хорошо, что бригады подстраиваются (и принимают обратно желающих вернуться, — ред.), а не наоборот гнут этих людей. Но я надеюсь, что в бригадах будет, фильтр — человек не может вернуться с СОЧ и стать там героем, если там были какие-то жесткие правонарушения", — говорится в сообщении.

Психолог также подверг критике решение ВРУ смягчить наказание за СОЧ.

Напомним, недавно в 47 бригаде сообщили, что за два месяца к нии поступило почти сто заявок от военных, желающих вернуться с СОЧ.

Кроме того, экс-командир "Азова" Максим Жорин подтвердил, что проблема СОЧ растет каждый день. Однако с этим можно работать и возможно исправить ситуацию почти на 50%.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия