Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Сейчас случаи самовольного оставления части в украинской армии значительно возросли. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас бойцы убегают группами и с этим нужно что-то делать.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

Почему военные уходят в СОЧ

Козинчук объяснил, что многие военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недоразумений с командирами, а не из-за политических или внешних факторов. Часто это "внутренний раскол", толкающий их к решению.

"И это хорошо, что бригады подстраиваются (и принимают обратно желающих вернуться, — ред.), а не наоборот гнут этих людей. Но я надеюсь, что в бригадах будет, фильтр — человек не может вернуться с СОЧ и стать там героем, если там были какие-то жесткие правонарушения", — говорится в сообщении.

Психолог также подверг критике решение ВРУ смягчить наказание за СОЧ.

Напомним, недавно в 47 бригаде сообщили, что за два месяца к нии поступило почти сто заявок от военных, желающих вернуться с СОЧ.

Кроме того, экс-командир "Азова" Максим Жорин подтвердил, что проблема СОЧ растет каждый день. Однако с этим можно работать и возможно исправить ситуацию почти на 50%.