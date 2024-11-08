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Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

08 листопада 2024 р. 15:13

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Зараз випадки самовільного залишення частини в українській армії значно зросли. Коли раніше це були поодинокі випадки, то зараз бійці тікають групами і з цим потрібно щось робити.

Про це заявив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE

Чому військові йдуть в СЗЧ

Козінчук пояснив, що багато військових йдуть зі служби винятково через внутрішні конфлікти та непорозуміння з командирами, а не через політичні чи зовнішні фактори. Часто це "внутрішній розкол", який штовхає їх до рішення. 

"І це добре, що бригади підлаштовуються (і приймають назад охочих повернутись, — ред.), а не навпаки гнуть цих СЗЧшників. Але я сподіваюся, що у бригадах буде сито, фільтр — людина не може повернутися з С3Ч і стати там героєм, якщо там були якісь жорсткі правопорушення", — йдеться у повідомленні. 

Психолог також розкритикував рішення ВРУ пом'якшити покарання за СЗЧ. 

Нагадаємо, нещодавно у 47 бригаді повідомили, що за два місяці до них надійшло майже сто заявок від військових, які хочуть повернутися із СЗЧ. 

Крім того, екскомандир "Азову" Максим Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня. Проте з цим можна працювати, і можливо виправити ситуацію майже на 50%

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16:46 Туман і якість повітря — чи справді львів'янам є чого боятися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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