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Камельчук указал на существенные недостатки в процедуре ВВК

Камельчук указал на существенные недостатки в процедуре ВВК

16 июля 2024 г. 14:12

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Народный депутат Украины рассказал о недостатках процедуры военно-врачебной комиссии. По его словам, на осмотр одного человека выделяется 5-7 минут и этого мало.

Какие последствия такого экспресс-осмотра призывников рассказал нардеп Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 июля.

ВВК — в чем проблема

Камельчук выразил обеспокоенность ситуацией относительно медицинского обследования призывников.

По словам нардепа, проблема в том, что через госпитали проходят те, кто был доставлен работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и направлен на обучение. После чего мобилизованные возвращаются с какой-то болезнью.

"Неэффективный боец для командира — это проблема, это бремя. Люди с осложненными болезнями получают дополнительную военную инвалидность, что предусматривает дополнительное финансирование", — сказал Камельчук.

Депутат отметил, что шансы на нормальное прохождение ВВК низкие, если человек не настаивает на повторном обследовании.

Напомним, украинские граждане в возрасте до 25 лет не являются военнообязанными. Но проходить военно-врачебные комиссии им также придется, если они не отслужили срочную службу или не прошли общевойсковую подготовку.

Ранее мы писали, что обновление военно-учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии — два разных исполнения воинской обязанности. По его словам, их нарушение предусматривает разные штрафы.

Если военнообязанный не согласен с решением ВЛК, он может обжаловать его. До момента завершения процесса обжалования такого гражданина нет права мобилизовать.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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