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Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

16 липня 2024 р. 14:12

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12:55 Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

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09:25 Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

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Народний депутат України розповів про недоліки процедури військово-лікарської комісії. За його словами, на огляд однієї людини виділяється 5-7 хвилин і цього замало.

Яки наслідки такого експрес-огляду призовників розповів Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 липня. 

ВЛК — у чому проблема

Камельчук висловив занепокоєння ситуацією щодо медичного обстеження призовників.

За словами нардепа, проблема в тому, що через госпіталі проходять ті, хто був доставлений працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та направлений на навчання. Після чого мобілізовані повертаються з якоюсь хворобою.

"Неефективний боєць для командира — це проблема, це тягар. Люди з ускладненими хворобами отримують додаткову військову інвалідність, що передбачає додаткове фінансування", — сказав Камельчук.

Депутат зазначив, що шанси на нормальне проходження ВЛК низькі, якщо людина не наполягає на повторному обстеженні.

Нагадаємо, українські громадяни віком до 25 років не є військовозобов’язаними. Але проходити військово-лікарські комісії їм також доведеться, якщо вони не відслужили строкову службу чи не пройшли загальновійськову підготовку.

Раніше ми писали, що оновлення військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії — два різні виконання військового обов'язку. За його словами, їх порушення передбачає різні штрафи.

Якщо ж військовозобов'язаний незгодний з рішенням ВЛК, він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.

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14:59 Захист неба на півдні України — у ВМС показали, як воїни Одеси нищать ворога

14:50 Це тільки початок — синоптики попереджають про рекордну спеку в Європі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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