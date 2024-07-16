Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

Народний депутат України розповів про недоліки процедури військово-лікарської комісії. За його словами, на огляд однієї людини виділяється 5-7 хвилин і цього замало.

Яки наслідки такого експрес-огляду призовників розповів Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 липня.

ВЛК — у чому проблема

Камельчук висловив занепокоєння ситуацією щодо медичного обстеження призовників.

За словами нардепа, проблема в тому, що через госпіталі проходять ті, хто був доставлений працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та направлений на навчання. Після чого мобілізовані повертаються з якоюсь хворобою.

"Неефективний боєць для командира — це проблема, це тягар. Люди з ускладненими хворобами отримують додаткову військову інвалідність, що передбачає додаткове фінансування", — сказав Камельчук.

Депутат зазначив, що шанси на нормальне проходження ВЛК низькі, якщо людина не наполягає на повторному обстеженні.

Нагадаємо, українські громадяни віком до 25 років не є військовозобов’язаними. Але проходити військово-лікарські комісії їм також доведеться, якщо вони не відслужили строкову службу чи не пройшли загальновійськову підготовку.

Раніше ми писали, що оновлення військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії — два різні виконання військового обов'язку. За його словами, їх порушення передбачає різні штрафи.

Якщо ж військовозобов'язаний незгодний з рішенням ВЛК, він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.