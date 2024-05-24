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Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

24 мая 2024 г. 12:00

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Народный депутат Украины Нина Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации. Она считает, что в стране до сих пор не сформирована политика критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 мая.

Бронирование от мобилизации

"Коммунальные службы, службы товаров первой необходимости, продуктовой группы, производственные предприятия, военно-промышленный комплекс — все это как раз набор тех предприятий, тех видов деятельности, которые нужны для того, чтобы обеспечивать возможность жить в Украине и для наполнения государственного бюджета", — подчеркнула Южанина.

По ее словам, до сих пор хочется сидеть на двух стульях и якобы бюджет должен получать больше поступлений, но нужно проводить мобилизацию. Нардеп отметила, что с бронированием происходит хаос.

Бронирование от мобилизации игорных бизнесов

"Я слышала мнение, что нужно их бронировать, ведь страна должна жить своей жизнью и люди должны отдыхать, также заниматься такими видами отдыха как участие в азартных играх и вы посмотрите сколько мнений, все они абсолютно противоположные. Это означает, что у нас нет единой программы и понимания, как мы должны жить уже вошел в третий год полномасштабной войны", — добавила Южанина.

Напомним, в Комитете по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию. Они позволяют работодателю самостоятельно определить важных для бизнеса рабочих и оплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них.

Также некоторые работодатели могут давать бронь от мобилизации своим работникам, однако бронирование не распространяется на некоторые категории. Согласно разъяснениям высшего военного руководства, к таким категориям относятся мужчины, имеющие дефицитные для Вооруженных сил Украины военно-учетные специальности.

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12:40 Передавал данные о ВСУ на Донетчине — СБУ задержала вражеского информатора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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