Народна депутатка України Ніна Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації. Вона вважає, що в країні досі не сформована політика критичної інфраструктури, потрібної для забезпечення життєдіяльності.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Бронювання від мобілізації

"Комунальні служби, служби товарів першої необхідності, продуктової групи, виробничі підприємства, військово-промисловий комплекс — все це якраз набір тих підприємств, тих видів діяльності, які потрібні для того, щоб забезпечувати можливість жити в Україні і для наповнення державного бюджету", — наголосила Южаніна.

За її словами, досі хочеться сидіти на двох стільцях і нібито бюджет має отримувати більше надходжень, але і потрібно проводити мобілізацію. Нардепка зазначила, що з бронюванням відбувається хаос.

Бронювання від мобілізації гральних бізнесів

"Я чула думку, що потрібно їх бронювати, адже країна має жити своїм життя і люди повинні відпочивати, також займатися такими видами відпочинку як участь в азартних іграх і ви подивіться скільки думок, всі вони абсолютно протилежні. Це означає, що у нас немає єдиної програми і розуміння, як ми маємо жити вже ввійшов в третій рік повномасштабної війни", — додала Южаніна.

Нагадаємо, у Комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання. Вони дозволяють роботодавцю самостійно визначити важливих для бізнесу робітників та сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них.

Також деякі роботодавці можуть надавати бронь від мобілізації своїм працівникам, проте бронювання не поширюється на деякі категорії. Відповідно до роз'яснень вищого військового керівництва, до таких категорій належать чоловіки, які мають дефіцитні для Збройних сил України військово-облікові спеціальності.