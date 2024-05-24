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Юрист объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в ТЦК

Юрист объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в ТЦК

24 мая 2024 г. 8:28

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21:15 В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

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18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

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Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в территориальный центр комплектования. По его словам, на него должны составить административный протокол, а также предоставить государственного адвоката.

Об этом Ростислав Кравец сказал в эфире Вечір.LIVE.

Что делать, если человек не хочет ехать в ТЦК

Кравец отметил, что после того, военнообязанный все же должен прибыть в территориальный центр комплектования, который его разыскивал, для составления соответствующего протокола о нарушении правил мобилизации или воинского учета.

Он также подчеркнул, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе паспорт и военно-учетный документ.

Напомним, полицейские не вручают повестки военнообязанным, но имеют право проверить у них военный билет. В то же время, если мужчина не встал на военный учет, правоохранители сообщают украинцу, что он должен обратиться в военкомат. При этом работник ТЦК может сразу выписать повестку.

Также глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что общение военнообязанного с полицейскими и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки на тему мобилизации должно фиксироваться на камеру. Он подчеркнул, что это обязательно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:55 Военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области

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22:17 Депутат Киевского горсовета призвал готовиться к недельным блэкаутам зимой

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